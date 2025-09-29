报价部分
货币 / OXY-WT
OXY-WT: Occidental Petroleum Corporation Warrants

26.17 USD 0.56 (2.19%)
版块: 能源 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日OXY-WT汇率已更改2.19%。当日，交易品种以低点25.85和高点26.80进行交易。

关注Occidental Petroleum Corporation Warrants动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

OXY-WT股票今天的价格是多少？

Occidental Petroleum Corporation Warrants股票今天的定价为26.17。它在2.19%范围内交易，昨天的收盘价为25.61，交易量达到124。OXY-WT的实时价格图表显示了这些更新。

Occidental Petroleum Corporation Warrants股票是否支付股息？

Occidental Petroleum Corporation Warrants目前的价值为26.17。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-10.83%和USD。实时查看图表以跟踪OXY-WT走势。

如何购买OXY-WT股票？

您可以以26.17的当前价格购买Occidental Petroleum Corporation Warrants股票。订单通常设置在26.17或26.47附近，而124和-0.57%显示市场活动。立即关注OXY-WT的实时图表更新。

如何投资OXY-WT股票？

投资Occidental Petroleum Corporation Warrants需要考虑年度范围14.70 - 34.55和当前价格26.17。许多人在以26.17或26.47下订单之前，会比较2.27%和。实时查看OXY-WT价格图表，了解每日变化。

OCCIDENTAL PETROLEUM CORP股票的最高价格是多少？

在过去一年中，OCCIDENTAL PETROLEUM CORP的最高价格是34.55。在14.70 - 34.55内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Occidental Petroleum Corporation Warrants的绩效。

OCCIDENTAL PETROLEUM CORP股票的最低价格是多少？

OCCIDENTAL PETROLEUM CORP（OXY-WT）的最低价格为14.70。将其与当前的26.17和14.70 - 34.55进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看OXY-WT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

OXY-WT股票是什么时候拆分的？

Occidental Petroleum Corporation Warrants历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.61和-10.83%中可见。

日范围
25.85 26.80
年范围
14.70 34.55
前一天收盘价
25.61
开盘价
26.32
卖价
26.17
买价
26.47
最低价
25.85
最高价
26.80
交易量
124
日变化
2.19%
月变化
2.27%
6个月变化
-4.31%
年变化
-10.83%
