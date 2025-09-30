QuotazioniSezioni
Valute / OXY-WT
OXY-WT: Occidental Petroleum Corporation Warrants

26.17 USD 0.56 (2.19%)
Settore: Energia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio OXY-WT ha avuto una variazione del 2.19% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 25.85 e ad un massimo di 26.80.

Segui le dinamiche di Occidental Petroleum Corporation Warrants. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni OXY-WT oggi?

Oggi le azioni Occidental Petroleum Corporation Warrants sono prezzate a 26.17. Viene scambiato all'interno di 2.19%, la chiusura di ieri è stata 25.61 e il volume degli scambi ha raggiunto 124. Il grafico dei prezzi in tempo reale di OXY-WT mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Occidental Petroleum Corporation Warrants pagano dividendi?

Occidental Petroleum Corporation Warrants è attualmente valutato a 26.17. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -10.83% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di OXY-WT.

Come acquistare azioni OXY-WT?

Puoi acquistare azioni Occidental Petroleum Corporation Warrants al prezzo attuale di 26.17. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 26.17 o 26.47, mentre 124 e -0.57% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di OXY-WT sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni OXY-WT?

Investire in Occidental Petroleum Corporation Warrants implica considerare l'intervallo annuale 14.70 - 34.55 e il prezzo attuale 26.17. Molti confrontano 2.27% e -4.31% prima di effettuare ordini su 26.17 o 26.47. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di OXY-WT con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni OCCIDENTAL PETROLEUM CORP?

Il prezzo massimo di OCCIDENTAL PETROLEUM CORP nell'ultimo anno è stato 34.55. All'interno di 14.70 - 34.55, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 25.61 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Occidental Petroleum Corporation Warrants utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni OCCIDENTAL PETROLEUM CORP?

Il prezzo più basso di OCCIDENTAL PETROLEUM CORP (OXY-WT) nel corso dell'anno è stato 14.70. Confrontandolo con gli attuali 26.17 e 14.70 - 34.55 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda OXY-WT muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di OXY-WT?

Occidental Petroleum Corporation Warrants ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 25.61 e -10.83%.

Intervallo Giornaliero
25.85 26.80
Intervallo Annuale
14.70 34.55
Chiusura Precedente
25.61
Apertura
26.32
Bid
26.17
Ask
26.47
Minimo
25.85
Massimo
26.80
Volume
124
Variazione giornaliera
2.19%
Variazione Mensile
2.27%
Variazione Semestrale
-4.31%
Variazione Annuale
-10.83%
