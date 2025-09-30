- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
OXY-WT: Occidental Petroleum Corporation Warrants
Il tasso di cambio OXY-WT ha avuto una variazione del 2.19% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 25.85 e ad un massimo di 26.80.
Segui le dinamiche di Occidental Petroleum Corporation Warrants. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni OXY-WT oggi?
Oggi le azioni Occidental Petroleum Corporation Warrants sono prezzate a 26.17. Viene scambiato all'interno di 2.19%, la chiusura di ieri è stata 25.61 e il volume degli scambi ha raggiunto 124. Il grafico dei prezzi in tempo reale di OXY-WT mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Occidental Petroleum Corporation Warrants pagano dividendi?
Occidental Petroleum Corporation Warrants è attualmente valutato a 26.17. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -10.83% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di OXY-WT.
Come acquistare azioni OXY-WT?
Puoi acquistare azioni Occidental Petroleum Corporation Warrants al prezzo attuale di 26.17. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 26.17 o 26.47, mentre 124 e -0.57% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di OXY-WT sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni OXY-WT?
Investire in Occidental Petroleum Corporation Warrants implica considerare l'intervallo annuale 14.70 - 34.55 e il prezzo attuale 26.17. Molti confrontano 2.27% e -4.31% prima di effettuare ordini su 26.17 o 26.47. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di OXY-WT con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni OCCIDENTAL PETROLEUM CORP?
Il prezzo massimo di OCCIDENTAL PETROLEUM CORP nell'ultimo anno è stato 34.55. All'interno di 14.70 - 34.55, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 25.61 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Occidental Petroleum Corporation Warrants utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni OCCIDENTAL PETROLEUM CORP?
Il prezzo più basso di OCCIDENTAL PETROLEUM CORP (OXY-WT) nel corso dell'anno è stato 14.70. Confrontandolo con gli attuali 26.17 e 14.70 - 34.55 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda OXY-WT muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di OXY-WT?
Occidental Petroleum Corporation Warrants ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 25.61 e -10.83%.
- Chiusura Precedente
- 25.61
- Apertura
- 26.32
- Bid
- 26.17
- Ask
- 26.47
- Minimo
- 25.85
- Massimo
- 26.80
- Volume
- 124
- Variazione giornaliera
- 2.19%
- Variazione Mensile
- 2.27%
- Variazione Semestrale
- -4.31%
- Variazione Annuale
- -10.83%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4