OXY-WT: Occidental Petroleum Corporation Warrants
Курс OXY-WT за сегодня изменился на 1.60%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.85, а максимальная — 26.80.
Следите за динамикой Occidental Petroleum Corporation Warrants. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций OXY-WT сегодня?
Occidental Petroleum Corporation Warrants (OXY-WT) сегодня оценивается на уровне 26.02. Инструмент торгуется в пределах 1.60%, вчерашнее закрытие составило 25.61, а торговый объем достиг 111. Всю динамику можно отследить на ценовом графике OXY-WT в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Occidental Petroleum Corporation Warrants?
Occidental Petroleum Corporation Warrants в настоящее время оценивается в 26.02. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -11.35% и USD. Отслеживайте движения OXY-WT на графике в реальном времени.
Как купить акции OXY-WT?
Вы можете купить акции Occidental Petroleum Corporation Warrants (OXY-WT) по текущей цене 26.02. Ордера обычно размещаются около 26.02 или 26.32, тогда как 111 и -1.14% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения OXY-WT на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции OXY-WT?
Инвестирование в Occidental Petroleum Corporation Warrants предполагает учет годового диапазона 14.70 - 34.55 и текущей цены 26.02. Многие сравнивают 1.68% и -4.86% перед размещением ордеров на 26.02 или 26.32. Изучайте ежедневные изменения цены OXY-WT на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции OCCIDENTAL PETROLEUM CORP?
Самая высокая цена OCCIDENTAL PETROLEUM CORP (OXY-WT) за последний год составила 34.55. Акции заметно колебались в пределах 14.70 - 34.55, сравнение с 25.61 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Occidental Petroleum Corporation Warrants на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции OCCIDENTAL PETROLEUM CORP?
Самая низкая цена OCCIDENTAL PETROLEUM CORP (OXY-WT) за год составила 14.70. Сравнение с текущими 26.02 и 14.70 - 34.55 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения OXY-WT во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций OXY-WT?
В прошлом Occidental Petroleum Corporation Warrants проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.61 и -11.35% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 25.61
- Open
- 26.32
- Bid
- 26.02
- Ask
- 26.32
- Low
- 25.85
- High
- 26.80
- Объем
- 111
- Дневное изменение
- 1.60%
- Месячное изменение
- 1.68%
- 6-месячное изменение
- -4.86%
- Годовое изменение
- -11.35%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%