OXY-WT: Occidental Petroleum Corporation Warrants

26.02 USD 0.41 (1.60%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс OXY-WT за сегодня изменился на 1.60%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.85, а максимальная — 26.80.

Следите за динамикой Occidental Petroleum Corporation Warrants. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций OXY-WT сегодня?

Occidental Petroleum Corporation Warrants (OXY-WT) сегодня оценивается на уровне 26.02. Инструмент торгуется в пределах 1.60%, вчерашнее закрытие составило 25.61, а торговый объем достиг 111. Всю динамику можно отследить на ценовом графике OXY-WT в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Occidental Petroleum Corporation Warrants?

Occidental Petroleum Corporation Warrants в настоящее время оценивается в 26.02. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -11.35% и USD. Отслеживайте движения OXY-WT на графике в реальном времени.

Как купить акции OXY-WT?

Вы можете купить акции Occidental Petroleum Corporation Warrants (OXY-WT) по текущей цене 26.02. Ордера обычно размещаются около 26.02 или 26.32, тогда как 111 и -1.14% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения OXY-WT на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции OXY-WT?

Инвестирование в Occidental Petroleum Corporation Warrants предполагает учет годового диапазона 14.70 - 34.55 и текущей цены 26.02. Многие сравнивают 1.68% и -4.86% перед размещением ордеров на 26.02 или 26.32. Изучайте ежедневные изменения цены OXY-WT на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции OCCIDENTAL PETROLEUM CORP?

Самая высокая цена OCCIDENTAL PETROLEUM CORP (OXY-WT) за последний год составила 34.55. Акции заметно колебались в пределах 14.70 - 34.55, сравнение с 25.61 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Occidental Petroleum Corporation Warrants на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции OCCIDENTAL PETROLEUM CORP?

Самая низкая цена OCCIDENTAL PETROLEUM CORP (OXY-WT) за год составила 14.70. Сравнение с текущими 26.02 и 14.70 - 34.55 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения OXY-WT во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций OXY-WT?

В прошлом Occidental Petroleum Corporation Warrants проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.61 и -11.35% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
25.85 26.80
Годовой диапазон
14.70 34.55
Предыдущее закрытие
25.61
Open
26.32
Bid
26.02
Ask
26.32
Low
25.85
High
26.80
Объем
111
Дневное изменение
1.60%
Месячное изменение
1.68%
6-месячное изменение
-4.86%
Годовое изменение
-11.35%
29 сентября, понедельник
11:30
USD
Выступление управляющего ФРС Уоллера
Акт.
Прог.
Пред.
14:00
USD
Незавершенные продажи на рынке недвижимости м/м
Акт.
4.0%
Прог.
2.0%
Пред.
-0.3%
17:30
USD
Выступление члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке Вильямса
Акт.
Прог.
Пред.