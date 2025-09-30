- Übersicht
OXY-WT: Occidental Petroleum Corporation Warrants
Der Wechselkurs von OXY-WT hat sich für heute um 2.19% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.85 bis zu einem Hoch von 26.80 gehandelt.
Verfolgen Sie die Occidental Petroleum Corporation Warrants-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von OXY-WT heute?
Die Aktie von Occidental Petroleum Corporation Warrants (OXY-WT) notiert heute bei 26.17. Sie wird innerhalb einer Spanne von 2.19% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 25.61 und das Handelsvolumen erreichte 124. Das Live-Chart von OXY-WT zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie OXY-WT Dividenden?
Occidental Petroleum Corporation Warrants wird derzeit mit 26.17 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -10.83% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von OXY-WT zu verfolgen.
Wie kaufe ich OXY-WT-Aktien?
Sie können Aktien von Occidental Petroleum Corporation Warrants (OXY-WT) zum aktuellen Kurs von 26.17 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 26.17 oder 26.47 platziert, während 124 und -0.57% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von OXY-WT auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in OXY-WT-Aktien?
Bei einer Investition in Occidental Petroleum Corporation Warrants müssen die jährliche Spanne 14.70 - 34.55 und der aktuelle Kurs 26.17 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 2.27% und -4.31%, bevor sie Orders zu 26.17 oder 26.47 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von OXY-WT.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von OCCIDENTAL PETROLEUM CORP?
Der höchste Kurs von OCCIDENTAL PETROLEUM CORP (OXY-WT) im vergangenen Jahr lag bei 34.55. Innerhalb von 14.70 - 34.55 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 25.61 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Occidental Petroleum Corporation Warrants mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von OCCIDENTAL PETROLEUM CORP?
Der niedrigste Kurs von OCCIDENTAL PETROLEUM CORP (OXY-WT) im Laufe des Jahres betrug 14.70. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 26.17 und der Spanne 14.70 - 34.55 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von OXY-WT live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von OXY-WT statt?
Occidental Petroleum Corporation Warrants hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 25.61 und -10.83% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 25.61
- Eröffnung
- 26.32
- Bid
- 26.17
- Ask
- 26.47
- Tief
- 25.85
- Hoch
- 26.80
- Volumen
- 124
- Tagesänderung
- 2.19%
- Monatsänderung
- 2.27%
- 6-Monatsänderung
- -4.31%
- Jahresänderung
- -10.83%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4