OXY-WT: Occidental Petroleum Corporation Warrants
Le taux de change de OXY-WT a changé de 2.19% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 25.85 et à un maximum de 26.80.
Suivez la dynamique Occidental Petroleum Corporation Warrants. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action OXY-WT aujourd'hui ?
L'action Occidental Petroleum Corporation Warrants est cotée à 26.17 aujourd'hui. Elle se négocie dans 2.19%, a clôturé hier à 25.61 et son volume d'échange a atteint 124. Le graphique en temps réel du cours de OXY-WT présente ces mises à jour.
L'action Occidental Petroleum Corporation Warrants verse-t-elle des dividendes ?
Occidental Petroleum Corporation Warrants est actuellement valorisé à 26.17. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -10.83% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de OXY-WT.
Comment acheter des actions OXY-WT ?
Vous pouvez acheter des actions Occidental Petroleum Corporation Warrants au cours actuel de 26.17. Les ordres sont généralement placés à proximité de 26.17 ou de 26.47, le 124 et le -0.57% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de OXY-WT sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action OXY-WT ?
Investir dans Occidental Petroleum Corporation Warrants implique de prendre en compte la fourchette annuelle 14.70 - 34.55 et le prix actuel 26.17. Beaucoup comparent 2.27% et -4.31% avant de passer des ordres à 26.17 ou 26.47. Consultez le graphique du cours de OXY-WT en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action OCCIDENTAL PETROLEUM CORP ?
Le cours le plus élevé de OCCIDENTAL PETROLEUM CORP l'année dernière était 34.55. Au cours de 14.70 - 34.55, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 25.61 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Occidental Petroleum Corporation Warrants sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action OCCIDENTAL PETROLEUM CORP ?
Le cours le plus bas de OCCIDENTAL PETROLEUM CORP (OXY-WT) sur l'année a été 14.70. Sa comparaison avec 26.17 et 14.70 - 34.55 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de OXY-WT sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action OXY-WT a-t-elle été divisée ?
Occidental Petroleum Corporation Warrants a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 25.61 et -10.83% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 25.61
- Ouverture
- 26.32
- Bid
- 26.17
- Ask
- 26.47
- Plus Bas
- 25.85
- Plus Haut
- 26.80
- Volume
- 124
- Changement quotidien
- 2.19%
- Changement Mensuel
- 2.27%
- Changement à 6 Mois
- -4.31%
- Changement Annuel
- -10.83%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4