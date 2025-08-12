Moedas / OUST
OUST: Ouster Inc
33.28 USD 2.67 (8.72%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do OUST para hoje mudou para 8.72%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 30.47 e o mais alto foi 33.59.
Veja a dinâmica do par de moedas Ouster Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
OUST Notícias
- Gold Stocks AngloGold, Kinross Enter IBD's Spotlight; 6 Other Stocks Get Flagged For Quality Too
- Medpace Stock, Willdan, AppLovin Among 9 New Stocks On IBD Hot Lists
- Lyft lança serviço de veículos autônomos em Atlanta com May Mobility
- Lyft stock launches autonomous vehicle service in Atlanta with May Mobility
- Ouster firma parceria com Constellis para aprimorar operações de segurança
- Ouster partners with Constellis to enhance security operations
- Trio In The Hot Medical Sector Is Led By This Retail Health Products Leader. Check Out IBD 50, Stock Spotlight Premium Lists.
- Ouster, Inc. (OUST) Registers a Bigger Fall Than the Market: Important Facts to Note
- Is Ouster (OUST) Outperforming Other Computer and Technology Stocks This Year?
- AEVA's Eve 1V: A Tiny Sensor With Outsized Impact on Output
- Nvidia Leads 13 Stocks, Including 2 That Hit Record Highs, Onto Best Stock Lists. Check Out The IBD 50, Sector Leaders Watchlist And More
- Will Consumer Push for Safer Cars Accelerate AEVA's Growth?
- Ouster: A Speculative Growth Story With Cash To Spare (NASDAQ:OUST)
- Western LiDAR Quarterly Insights – Q2 2025 Summary
- Ouster: Stronger Lidar Signals (NASDAQ:OUST)
- Jim Cramer: Apollo Is A ‘Cheap’ Stock, Ouster Is 'Very Expensive' - Apollo Asset Management (NYSE:APO), Robinhood Markets (NASDAQ:HOOD)
- Is AEVA's Record Q2 Revenues the Spark for Lasting Growth?
- Is Ouster (OUST) a Buy as Wall Street Analysts Look Optimistic?
- PTF: Technology Dashboard For August
- AEVA Collapses 59% in a Month - Too Speculative to Hold Now?
- Ouster stock hits 52-week high at 35.8 USD
- Stock Market Today: Dow Jones Index Rises As Quantum Computing Stock Reverses Lower (Live Coverage)
- Ouster, Inc. (OUST) Is Up 17.38% in One Week: What You Should Know
- Ouster stock price target raised to $30 from $19 at Cantor Fitzgerald
Faixa diária
30.47 33.59
Faixa anual
5.96 35.86
- Fechamento anterior
- 30.61
- Open
- 31.40
- Bid
- 33.28
- Ask
- 33.58
- Low
- 30.47
- High
- 33.59
- Volume
- 6.961 K
- Mudança diária
- 8.72%
- Mudança mensal
- 21.73%
- Mudança de 6 meses
- 269.78%
- Mudança anual
- 422.45%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh