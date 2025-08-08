Валюты / OUST
OUST: Ouster Inc
29.75 USD 0.79 (2.73%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс OUST за сегодня изменился на 2.73%. При этом минимальная цена на торгах достигала 28.07, а максимальная — 29.94.
Следите за динамикой Ouster Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости OUST
- Medpace Stock, Willdan, AppLovin Among 9 New Stocks On IBD Hot Lists
- Lyft запускает сервис беспилотных автомобилей в Атланте с May Mobility
- Lyft stock launches autonomous vehicle service in Atlanta with May Mobility
- Ouster сотрудничает с Constellis для улучшения операций безопасности
- Ouster partners with Constellis to enhance security operations
- Trio In The Hot Medical Sector Is Led By This Retail Health Products Leader. Check Out IBD 50, Stock Spotlight Premium Lists.
- Ouster, Inc. (OUST) Registers a Bigger Fall Than the Market: Important Facts to Note
- Is Ouster (OUST) Outperforming Other Computer and Technology Stocks This Year?
- AEVA's Eve 1V: A Tiny Sensor With Outsized Impact on Output
- Nvidia Leads 13 Stocks, Including 2 That Hit Record Highs, Onto Best Stock Lists. Check Out The IBD 50, Sector Leaders Watchlist And More
- Will Consumer Push for Safer Cars Accelerate AEVA's Growth?
- Ouster: A Speculative Growth Story With Cash To Spare (NASDAQ:OUST)
- Western LiDAR Quarterly Insights – Q2 2025 Summary
- Ouster: Stronger Lidar Signals (NASDAQ:OUST)
- Jim Cramer: Apollo Is A ‘Cheap’ Stock, Ouster Is 'Very Expensive' - Apollo Asset Management (NYSE:APO), Robinhood Markets (NASDAQ:HOOD)
- Is AEVA's Record Q2 Revenues the Spark for Lasting Growth?
- Is Ouster (OUST) a Buy as Wall Street Analysts Look Optimistic?
- PTF: Technology Dashboard For August
- AEVA Collapses 59% in a Month - Too Speculative to Hold Now?
- Ouster stock hits 52-week high at 35.8 USD
- Stock Market Today: Dow Jones Index Rises As Quantum Computing Stock Reverses Lower (Live Coverage)
- Ouster, Inc. (OUST) Is Up 17.38% in One Week: What You Should Know
- Ouster stock price target raised to $30 from $19 at Cantor Fitzgerald
- Why Ouster (OUST) Stock Is Soaring On Its 'Physical AI' Strategy And Q2 Results - Ouster (NASDAQ:OUST)
Дневной диапазон
28.07 29.94
Годовой диапазон
5.96 35.86
- Предыдущее закрытие
- 28.96
- Open
- 28.96
- Bid
- 29.75
- Ask
- 30.05
- Low
- 28.07
- High
- 29.94
- Объем
- 4.773 K
- Дневное изменение
- 2.73%
- Месячное изменение
- 8.81%
- 6-месячное изменение
- 230.56%
- Годовое изменение
- 367.03%
