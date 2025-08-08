КотировкиРазделы
Валюты / OUST
Назад в Рынок акций США

OUST: Ouster Inc

29.75 USD 0.79 (2.73%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс OUST за сегодня изменился на 2.73%. При этом минимальная цена на торгах достигала 28.07, а максимальная — 29.94.

Следите за динамикой Ouster Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости OUST

Дневной диапазон
28.07 29.94
Годовой диапазон
5.96 35.86
Предыдущее закрытие
28.96
Open
28.96
Bid
29.75
Ask
30.05
Low
28.07
High
29.94
Объем
4.773 K
Дневное изменение
2.73%
Месячное изменение
8.81%
6-месячное изменение
230.56%
Годовое изменение
367.03%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.