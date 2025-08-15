Währungen / OUST
OUST: Ouster Inc
34.79 USD 0.07 (0.20%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von OUST hat sich für heute um 0.20% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 34.26 bis zu einem Hoch von 34.96 gehandelt.
Verfolgen Sie die Ouster Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
34.26 34.96
Jahresspanne
5.96 35.86
- Vorheriger Schlusskurs
- 34.72
- Eröffnung
- 34.89
- Bid
- 34.79
- Ask
- 35.09
- Tief
- 34.26
- Hoch
- 34.96
- Volumen
- 314
- Tagesänderung
- 0.20%
- Monatsänderung
- 27.25%
- 6-Monatsänderung
- 286.56%
- Jahresänderung
- 446.15%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K