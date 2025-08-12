クォートセクション
OUST: Ouster Inc

34.72 USD 4.11 (13.43%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

OUSTの今日の為替レートは、13.43%変化しました。日中、通貨は1あたり30.47の安値と34.90の高値で取引されました。

Ouster Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
30.47 34.90
1年のレンジ
5.96 35.86
以前の終値
30.61
始値
31.40
買値
34.72
買値
35.02
安値
30.47
高値
34.90
出来高
13.600 K
1日の変化
13.43%
1ヶ月の変化
26.99%
6ヶ月の変化
285.78%
1年の変化
445.05%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K