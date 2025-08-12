通貨 / OUST
OUST: Ouster Inc
34.72 USD 4.11 (13.43%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
OUSTの今日の為替レートは、13.43%変化しました。日中、通貨は1あたり30.47の安値と34.90の高値で取引されました。
Ouster Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
OUST News
1日のレンジ
30.47 34.90
1年のレンジ
5.96 35.86
- 以前の終値
- 30.61
- 始値
- 31.40
- 買値
- 34.72
- 買値
- 35.02
- 安値
- 30.47
- 高値
- 34.90
- 出来高
- 13.600 K
- 1日の変化
- 13.43%
- 1ヶ月の変化
- 26.99%
- 6ヶ月の変化
- 285.78%
- 1年の変化
- 445.05%
