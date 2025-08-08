货币 / OUST
OUST: Ouster Inc
29.23 USD 0.52 (1.75%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日OUST汇率已更改-1.75%。当日，交易品种以低点29.23和高点29.23进行交易。
关注Ouster Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
OUST新闻
- Lyft股票在亚特兰大与May Mobility推出自动驾驶汽车服务
- Lyft stock launches autonomous vehicle service in Atlanta with May Mobility
- Ouster与Constellis合作提升安全运营能力
- Ouster partners with Constellis to enhance security operations
- Ouster, Inc. (OUST) Registers a Bigger Fall Than the Market: Important Facts to Note
- Ouster: A Speculative Growth Story With Cash To Spare (NASDAQ:OUST)
- Ouster: Stronger Lidar Signals (NASDAQ:OUST)
- Ouster stock hits 52-week high at 35.8 USD
- Ouster, Inc. (OUST) Is Up 17.38% in One Week: What You Should Know
- Ouster stock price target raised to $30 from $19 at Cantor Fitzgerald
- Why Ouster (OUST) Stock Is Soaring On Its 'Physical AI' Strategy And Q2 Results - Ouster (NASDAQ:OUST)
日范围
29.23 29.23
年范围
5.96 35.86
- 前一天收盘价
- 29.75
- 开盘价
- 29.23
- 卖价
- 29.23
- 买价
- 29.53
- 最低价
- 29.23
- 最高价
- 29.23
- 交易量
- 2
- 日变化
- -1.75%
- 月变化
- 6.91%
- 6个月变化
- 224.78%
- 年变化
- 358.87%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值