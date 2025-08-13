Divisas / OUST
OUST: Ouster Inc
30.61 USD 0.86 (2.89%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de OUST de hoy ha cambiado un 2.89%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 28.25, mientras que el máximo ha alcanzado 31.23.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Ouster Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
OUST News
- Gold Stocks AngloGold, Kinross Enter IBD's Spotlight; 6 Other Stocks Get Flagged For Quality Too
- Medpace Stock, Willdan, AppLovin Among 9 New Stocks On IBD Hot Lists
- Lyft lanza servicio de vehículos autónomos en Atlanta con May Mobility
- Lyft stock launches autonomous vehicle service in Atlanta with May Mobility
- Ouster se asocia con Constellis para mejorar operaciones de seguridad
- Ouster partners with Constellis to enhance security operations
- Trio In The Hot Medical Sector Is Led By This Retail Health Products Leader. Check Out IBD 50, Stock Spotlight Premium Lists.
- Ouster, Inc. (OUST) Registers a Bigger Fall Than the Market: Important Facts to Note
- Is Ouster (OUST) Outperforming Other Computer and Technology Stocks This Year?
- AEVA's Eve 1V: A Tiny Sensor With Outsized Impact on Output
- Nvidia Leads 13 Stocks, Including 2 That Hit Record Highs, Onto Best Stock Lists. Check Out The IBD 50, Sector Leaders Watchlist And More
- Will Consumer Push for Safer Cars Accelerate AEVA's Growth?
- Ouster: A Speculative Growth Story With Cash To Spare (NASDAQ:OUST)
- Western LiDAR Quarterly Insights – Q2 2025 Summary
- Ouster: Stronger Lidar Signals (NASDAQ:OUST)
- Jim Cramer: Apollo Is A ‘Cheap’ Stock, Ouster Is 'Very Expensive' - Apollo Asset Management (NYSE:APO), Robinhood Markets (NASDAQ:HOOD)
- Is AEVA's Record Q2 Revenues the Spark for Lasting Growth?
- Is Ouster (OUST) a Buy as Wall Street Analysts Look Optimistic?
- PTF: Technology Dashboard For August
- AEVA Collapses 59% in a Month - Too Speculative to Hold Now?
- Ouster stock hits 52-week high at 35.8 USD
- Stock Market Today: Dow Jones Index Rises As Quantum Computing Stock Reverses Lower (Live Coverage)
Rango diario
28.25 31.23
Rango anual
5.96 35.86
- Cierres anteriores
- 29.75
- Open
- 29.01
- Bid
- 30.61
- Ask
- 30.91
- Low
- 28.25
- High
- 31.23
- Volumen
- 6.738 K
- Cambio diario
- 2.89%
- Cambio mensual
- 11.96%
- Cambio a 6 meses
- 240.11%
- Cambio anual
- 380.53%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B