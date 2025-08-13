CotizacionesSecciones
OUST
OUST: Ouster Inc

30.61 USD 0.86 (2.89%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de OUST de hoy ha cambiado un 2.89%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 28.25, mientras que el máximo ha alcanzado 31.23.

Rango diario
28.25 31.23
Rango anual
5.96 35.86
Cierres anteriores
29.75
Open
29.01
Bid
30.61
Ask
30.91
Low
28.25
High
31.23
Volumen
6.738 K
Cambio diario
2.89%
Cambio mensual
11.96%
Cambio a 6 meses
240.11%
Cambio anual
380.53%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B