OUST: Ouster Inc

34.66 USD 0.06 (0.17%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio OUST ha avuto una variazione del -0.17% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 34.12 e ad un massimo di 35.80.

Segui le dinamiche di Ouster Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Intervallo Giornaliero
34.12 35.80
Intervallo Annuale
5.96 35.86
Chiusura Precedente
34.72
Apertura
34.89
Bid
34.66
Ask
34.96
Minimo
34.12
Massimo
35.80
Volume
6.186 K
Variazione giornaliera
-0.17%
Variazione Mensile
26.77%
Variazione Semestrale
285.11%
Variazione Annuale
444.11%
