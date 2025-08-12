Valute / OUST
OUST: Ouster Inc
34.66 USD 0.06 (0.17%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio OUST ha avuto una variazione del -0.17% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 34.12 e ad un massimo di 35.80.
Segui le dinamiche di Ouster Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
OUST News
Intervallo Giornaliero
34.12 35.80
Intervallo Annuale
5.96 35.86
- Chiusura Precedente
- 34.72
- Apertura
- 34.89
- Bid
- 34.66
- Ask
- 34.96
- Minimo
- 34.12
- Massimo
- 35.80
- Volume
- 6.186 K
- Variazione giornaliera
- -0.17%
- Variazione Mensile
- 26.77%
- Variazione Semestrale
- 285.11%
- Variazione Annuale
- 444.11%
20 settembre, sabato