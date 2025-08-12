CotationsSections
Devises / OUST
Retour à Actions

OUST: Ouster Inc

34.66 USD 0.06 (0.17%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de OUST a changé de -0.17% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 34.12 et à un maximum de 35.80.

Suivez la dynamique Ouster Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

OUST Nouvelles

Range quotidien
34.12 35.80
Range Annuel
5.96 35.86
Clôture Précédente
34.72
Ouverture
34.89
Bid
34.66
Ask
34.96
Plus Bas
34.12
Plus Haut
35.80
Volume
6.186 K
Changement quotidien
-0.17%
Changement Mensuel
26.77%
Changement à 6 Mois
285.11%
Changement Annuel
444.11%
20 septembre, samedi