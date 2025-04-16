Moedas / OST
OST: Ostin Technology Group Co Ltd
1.70 USD 0.02 (1.16%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do OST para hoje mudou para -1.16%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 1.67 e o mais alto foi 1.77.
Veja a dinâmica do par de moedas Ostin Technology Group Co Ltd. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
OST Notícias
Faixa diária
1.67 1.77
Faixa anual
0.07 9.40
- Fechamento anterior
- 1.72
- Open
- 1.73
- Bid
- 1.70
- Ask
- 2.00
- Low
- 1.67
- High
- 1.77
- Volume
- 68
- Mudança diária
- -1.16%
- Mudança mensal
- 0.00%
- Mudança de 6 meses
- 13.33%
- Mudança anual
- -55.26%
