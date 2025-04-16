货币 / OST
OST: Ostin Technology Group Co Ltd
1.70 USD 0.02 (1.16%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日OST汇率已更改-1.16%。当日，交易品种以低点1.67和高点1.77进行交易。
关注Ostin Technology Group Co Ltd动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H4
- D1
- W1
- MN
OST新闻
- 纳斯达克暂停奥斯汀科技集团交易以待信息披露
- Upcoming Stock Splits This Week (August 4 to August 8) – Stay Invested - TipRanks.com
- Chinese Health Care Stock Pheton Holdings Collapses After Short Seller Warns Of Manipulation By 'Overseas Scammers' - Pheton Holdings (NASDAQ:PTHL)
- Ostin Technology Group stock falls after announcing 1-for-25 reverse split
- Ostin Technology Group to implement 1-for-25 reverse share split
- Ostin Technology shareholders approve 1-for-25 share consolidation
- Ostin Technology Group secures $5 million in registered direct offering
- Ostin Technology Group says no undisclosed matters behind stock move
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.94%
- Ostin Technology stock soars to 52-week high of $5.59
- Crude Oil Moves Higher; Travelers Earnings Beat Estimates - Biomerica (NASDAQ:BMRA), Hertz Global Holdings (NASDAQ:HTZ)
- Nasdaq Down Over 2%; Abbott Laboratories Posts Upbeat Earnings - Abbott Laboratories (NYSE:ABT), Biomerica (NASDAQ:BMRA)
- Why United Airlines Shares Are Trading Higher By Over 6%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aardvark Therapeutics (NASDAQ:AARD), ASML Holding (NASDAQ:ASML)
日范围
1.67 1.77
年范围
0.07 9.40
- 前一天收盘价
- 1.72
- 开盘价
- 1.73
- 卖价
- 1.70
- 买价
- 2.00
- 最低价
- 1.67
- 最高价
- 1.77
- 交易量
- 68
- 日变化
- -1.16%
- 月变化
- 0.00%
- 6个月变化
- 13.33%
- 年变化
- -55.26%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值