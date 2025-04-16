Devises / OST
OST: Ostin Technology Group Co Ltd
1.70 USD 0.02 (1.16%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de OST a changé de -1.16% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 1.67 et à un maximum de 1.77.
Suivez la dynamique Ostin Technology Group Co Ltd. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
OST Nouvelles
- Le Nasdaq suspend la négociation d’Ostin Technology Group en attente d’informations
- Upcoming Stock Splits This Week (August 4 to August 8) – Stay Invested - TipRanks.com
- Chinese Health Care Stock Pheton Holdings Collapses After Short Seller Warns Of Manipulation By 'Overseas Scammers' - Pheton Holdings (NASDAQ:PTHL)
- Ostin Technology Group stock falls after announcing 1-for-25 reverse split
- Ostin Technology Group to implement 1-for-25 reverse share split
- Ostin Technology shareholders approve 1-for-25 share consolidation
- Ostin Technology Group secures $5 million in registered direct offering
- Ostin Technology Group says no undisclosed matters behind stock move
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.94%
- Ostin Technology stock soars to 52-week high of $5.59
- Crude Oil Moves Higher; Travelers Earnings Beat Estimates - Biomerica (NASDAQ:BMRA), Hertz Global Holdings (NASDAQ:HTZ)
- Nasdaq Down Over 2%; Abbott Laboratories Posts Upbeat Earnings - Abbott Laboratories (NYSE:ABT), Biomerica (NASDAQ:BMRA)
- Why United Airlines Shares Are Trading Higher By Over 6%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aardvark Therapeutics (NASDAQ:AARD), ASML Holding (NASDAQ:ASML)
Range quotidien
1.67 1.77
Range Annuel
0.07 9.40
- Clôture Précédente
- 1.72
- Ouverture
- 1.73
- Bid
- 1.70
- Ask
- 2.00
- Plus Bas
- 1.67
- Plus Haut
- 1.77
- Volume
- 68
- Changement quotidien
- -1.16%
- Changement Mensuel
- 0.00%
- Changement à 6 Mois
- 13.33%
- Changement Annuel
- -55.26%
20 septembre, samedi