OST: Ostin Technology Group Co Ltd
1.70 USD 0.02 (1.16%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс OST за сегодня изменился на -1.16%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.67, а максимальная — 1.77.
Следите за динамикой Ostin Technology Group Co Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
1.67 1.77
Годовой диапазон
0.07 9.40
- Предыдущее закрытие
- 1.72
- Open
- 1.73
- Bid
- 1.70
- Ask
- 2.00
- Low
- 1.67
- High
- 1.77
- Объем
- 68
- Дневное изменение
- -1.16%
- Месячное изменение
- 0.00%
- 6-месячное изменение
- 13.33%
- Годовое изменение
- -55.26%
