OST: Ostin Technology Group Co Ltd
1.70 USD 0.02 (1.16%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio OST ha avuto una variazione del -1.16% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.67 e ad un massimo di 1.77.
Segui le dinamiche di Ostin Technology Group Co Ltd. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
OST News
- Nasdaq sospende le negoziazioni di Ostin Technology Group in attesa di informazioni
- Upcoming Stock Splits This Week (August 4 to August 8) – Stay Invested - TipRanks.com
- Chinese Health Care Stock Pheton Holdings Collapses After Short Seller Warns Of Manipulation By 'Overseas Scammers' - Pheton Holdings (NASDAQ:PTHL)
- Ostin Technology Group stock falls after announcing 1-for-25 reverse split
- Ostin Technology Group to implement 1-for-25 reverse share split
- Ostin Technology shareholders approve 1-for-25 share consolidation
- Ostin Technology Group secures $5 million in registered direct offering
- Ostin Technology Group says no undisclosed matters behind stock move
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.94%
- Ostin Technology stock soars to 52-week high of $5.59
- Crude Oil Moves Higher; Travelers Earnings Beat Estimates - Biomerica (NASDAQ:BMRA), Hertz Global Holdings (NASDAQ:HTZ)
- Nasdaq Down Over 2%; Abbott Laboratories Posts Upbeat Earnings - Abbott Laboratories (NYSE:ABT), Biomerica (NASDAQ:BMRA)
- Why United Airlines Shares Are Trading Higher By Over 6%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aardvark Therapeutics (NASDAQ:AARD), ASML Holding (NASDAQ:ASML)
Intervallo Giornaliero
1.67 1.77
Intervallo Annuale
0.07 9.40
- Chiusura Precedente
- 1.72
- Apertura
- 1.73
- Bid
- 1.70
- Ask
- 2.00
- Minimo
- 1.67
- Massimo
- 1.77
- Volume
- 68
- Variazione giornaliera
- -1.16%
- Variazione Mensile
- 0.00%
- Variazione Semestrale
- 13.33%
- Variazione Annuale
- -55.26%
21 settembre, domenica