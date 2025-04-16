QuotazioniSezioni
Valute / OST
OST: Ostin Technology Group Co Ltd

1.70 USD 0.02 (1.16%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio OST ha avuto una variazione del -1.16% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.67 e ad un massimo di 1.77.

Segui le dinamiche di Ostin Technology Group Co Ltd. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
1.67 1.77
Intervallo Annuale
0.07 9.40
Chiusura Precedente
1.72
Apertura
1.73
Bid
1.70
Ask
2.00
Minimo
1.67
Massimo
1.77
Volume
68
Variazione giornaliera
-1.16%
Variazione Mensile
0.00%
Variazione Semestrale
13.33%
Variazione Annuale
-55.26%
