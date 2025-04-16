クォートセクション
通貨 / OST
OST: Ostin Technology Group Co Ltd

1.70 USD 0.02 (1.16%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

OSTの今日の為替レートは、-1.16%変化しました。日中、通貨は1あたり1.67の安値と1.77の高値で取引されました。

Ostin Technology Group Co Ltdダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
1.67 1.77
1年のレンジ
0.07 9.40
以前の終値
1.72
始値
1.73
買値
1.70
買値
2.00
安値
1.67
高値
1.77
出来高
68
1日の変化
-1.16%
1ヶ月の変化
0.00%
6ヶ月の変化
13.33%
1年の変化
-55.26%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K