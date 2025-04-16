通貨 / OST
OST: Ostin Technology Group Co Ltd
1.70 USD 0.02 (1.16%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
OSTの今日の為替レートは、-1.16%変化しました。日中、通貨は1あたり1.67の安値と1.77の高値で取引されました。
Ostin Technology Group Co Ltdダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
OST News
- Nasdaqがオスティン・テクノロジー・グループの取引を情報待ちで停止
- Upcoming Stock Splits This Week (August 4 to August 8) – Stay Invested - TipRanks.com
- Chinese Health Care Stock Pheton Holdings Collapses After Short Seller Warns Of Manipulation By 'Overseas Scammers' - Pheton Holdings (NASDAQ:PTHL)
- Ostin Technology Group stock falls after announcing 1-for-25 reverse split
- Ostin Technology Group to implement 1-for-25 reverse share split
- Ostin Technology shareholders approve 1-for-25 share consolidation
- Ostin Technology Group secures $5 million in registered direct offering
- Ostin Technology Group says no undisclosed matters behind stock move
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.94%
- Ostin Technology stock soars to 52-week high of $5.59
- Crude Oil Moves Higher; Travelers Earnings Beat Estimates - Biomerica (NASDAQ:BMRA), Hertz Global Holdings (NASDAQ:HTZ)
- Nasdaq Down Over 2%; Abbott Laboratories Posts Upbeat Earnings - Abbott Laboratories (NYSE:ABT), Biomerica (NASDAQ:BMRA)
- Why United Airlines Shares Are Trading Higher By Over 6%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aardvark Therapeutics (NASDAQ:AARD), ASML Holding (NASDAQ:ASML)
1日のレンジ
1.67 1.77
1年のレンジ
0.07 9.40
- 以前の終値
- 1.72
- 始値
- 1.73
- 買値
- 1.70
- 買値
- 2.00
- 安値
- 1.67
- 高値
- 1.77
- 出来高
- 68
- 1日の変化
- -1.16%
- 1ヶ月の変化
- 0.00%
- 6ヶ月の変化
- 13.33%
- 1年の変化
- -55.26%
