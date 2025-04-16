통화 / OST
OST: Ostin Technology Group Co Ltd
1.70 USD 0.02 (1.16%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
OST 환율이 오늘 -1.16%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 1.67이고 고가는 1.77이었습니다.
Ostin Technology Group Co Ltd 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H4
- D1
- W1
- MN
일일 변동 비율
1.67 1.77
년간 변동
0.07 9.40
- 이전 종가
- 1.72
- 시가
- 1.73
- Bid
- 1.70
- Ask
- 2.00
- 저가
- 1.67
- 고가
- 1.77
- 볼륨
- 68
- 일일 변동
- -1.16%
- 월 변동
- 0.00%
- 6개월 변동
- 13.33%
- 년간 변동율
- -55.26%
20 9월, 토요일