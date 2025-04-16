Währungen / OST
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
OST: Ostin Technology Group Co Ltd
1.70 USD 0.02 (1.16%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von OST hat sich für heute um -1.16% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.67 bis zu einem Hoch von 1.77 gehandelt.
Verfolgen Sie die Ostin Technology Group Co Ltd-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H4
- D1
- W1
- MN
OST News
- Handelsaussetzung bei Ostin Technology Group: NASDAQ fordert zusätzliche Informationen
- Upcoming Stock Splits This Week (August 4 to August 8) – Stay Invested - TipRanks.com
- Chinese Health Care Stock Pheton Holdings Collapses After Short Seller Warns Of Manipulation By 'Overseas Scammers' - Pheton Holdings (NASDAQ:PTHL)
- Ostin Technology Group stock falls after announcing 1-for-25 reverse split
- Ostin Technology Group to implement 1-for-25 reverse share split
- Ostin Technology shareholders approve 1-for-25 share consolidation
- Ostin Technology Group secures $5 million in registered direct offering
- Ostin Technology Group says no undisclosed matters behind stock move
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.94%
- Ostin Technology stock soars to 52-week high of $5.59
- Crude Oil Moves Higher; Travelers Earnings Beat Estimates - Biomerica (NASDAQ:BMRA), Hertz Global Holdings (NASDAQ:HTZ)
- Nasdaq Down Over 2%; Abbott Laboratories Posts Upbeat Earnings - Abbott Laboratories (NYSE:ABT), Biomerica (NASDAQ:BMRA)
- Why United Airlines Shares Are Trading Higher By Over 6%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aardvark Therapeutics (NASDAQ:AARD), ASML Holding (NASDAQ:ASML)
Tagesspanne
1.67 1.77
Jahresspanne
0.07 9.40
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.72
- Eröffnung
- 1.73
- Bid
- 1.70
- Ask
- 2.00
- Tief
- 1.67
- Hoch
- 1.77
- Volumen
- 68
- Tagesänderung
- -1.16%
- Monatsänderung
- 0.00%
- 6-Monatsänderung
- 13.33%
- Jahresänderung
- -55.26%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K