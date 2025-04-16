KurseKategorien
OST: Ostin Technology Group Co Ltd

1.70 USD 0.02 (1.16%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von OST hat sich für heute um -1.16% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.67 bis zu einem Hoch von 1.77 gehandelt.

Verfolgen Sie die Ostin Technology Group Co Ltd-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
1.67 1.77
Jahresspanne
0.07 9.40
Vorheriger Schlusskurs
1.72
Eröffnung
1.73
Bid
1.70
Ask
2.00
Tief
1.67
Hoch
1.77
Volumen
68
Tagesänderung
-1.16%
Monatsänderung
0.00%
6-Monatsänderung
13.33%
Jahresänderung
-55.26%
