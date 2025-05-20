Moedas / ORIC
ORIC: Oric Pharmaceuticals Inc
11.05 USD 0.53 (5.04%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do ORIC para hoje mudou para 5.04%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 10.66 e o mais alto foi 11.06.
Veja a dinâmica do par de moedas Oric Pharmaceuticals Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
10.66 11.06
Faixa anual
3.90 14.67
- Fechamento anterior
- 10.52
- Open
- 10.66
- Bid
- 11.05
- Ask
- 11.35
- Low
- 10.66
- High
- 11.06
- Volume
- 689
- Mudança diária
- 5.04%
- Mudança mensal
- 8.33%
- Mudança de 6 meses
- 98.03%
- Mudança anual
- 8.87%
