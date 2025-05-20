Währungen / ORIC
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
ORIC: Oric Pharmaceuticals Inc
10.94 USD 0.06 (0.55%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ORIC hat sich für heute um -0.55% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 10.82 bis zu einem Hoch von 11.02 gehandelt.
Verfolgen Sie die Oric Pharmaceuticals Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ORIC News
- Oric Pharmaceuticals Stock Scores RS Rating Upgrade
- Guggenheim initiates ORIC Pharmaceuticals stock with Buy rating on cancer drug potential
- ORIC Pharmaceuticals, Inc. (ORIC) Pharmaceuticals, Inc. Presents at Citi's Biopharma Back to School Conference - Slideshow (NASDAQ:ORIC)
- ORIC Pharmaceuticals appoints Kevin Brodbeck as chief technical officer
- ORIC Pharmaceuticals stock price target raised to $23 by Jefferies
- ORIC Pharmaceuticals: What It Takes To Be Best In Class (NASDAQ:ORIC)
- Oric Pharmaceuticals, Inc. (ORIC) Now Trades Above Golden Cross: Time to Buy?
- Ladenburg Thalmann initiates ORIC Pharmaceuticals stock with Buy rating
- Monday’s Insider Moves: Top Buys and Sells in US Stocks
- Oric Pharmaceuticals director You Angie buys $262,898 in stock
- ORIC Pharmaceuticals Reports Inducement Grants under Nasdaq Listing Rule 5635(c)(4)
- H.C. Wainwright maintains buy rating on ORIC Pharmaceuticals stock
- Crude Oil Falls Over 1%; Best Buy Reports Downbeat Results - Alzamend Neuro (NASDAQ:ALZN), Best Buy Co (NYSE:BBY)
- ORIC Pharmaceuticals Touts Positive Efficacy, Safety Data From Early-Stage Prostate Cancer Candidate, Raises Capital - ORIC Pharmaceuticals (NASDAQ:ORIC)
- Veeva Systems, e.l.f. Beauty, C3.ai, BRP And Other Big Stocks Moving Higher On Thursday - Agilent Technologies (NYSE:A), C3.ai (NYSE:AI)
- ORIC Pharmaceuticals shares surge on promising trial data
- Cantor Fitzgerald maintains Overweight on ORIC Pharmaceuticals stock
- Why Nvidia Shares Are Trading Higher By Over 5%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - C3.ai (NYSE:AI), Actelis Networks (NASDAQ:ASNS)
- ORIC ® Pharmaceuticals Announces Potentially Best-In-Class Preliminary Efficacy and Safety Data from Ongoing Phase 1b Trial of ORIC-944 in Combination with AR Inhibitors for the Treatment of Patients
- ORIC Pharmaceuticals secures $125 million in private placement
- ORIC ® Pharmaceuticals to Participate in Upcoming Investor Conferences
- ORIC ® Pharmaceuticals to Present Initial Data from Phase 1b Trial of ORIC-944 in Combination with Androgen Receptor Inhibitors in Patients with mCRPC
- JPMorgan maintains ORIC stock Overweight with $20 target
- Cantor Fitzgerald maintains Overweight on ORIC shares
Tagesspanne
10.82 11.02
Jahresspanne
3.90 14.67
- Vorheriger Schlusskurs
- 11.00
- Eröffnung
- 11.00
- Bid
- 10.94
- Ask
- 11.24
- Tief
- 10.82
- Hoch
- 11.02
- Volumen
- 112
- Tagesänderung
- -0.55%
- Monatsänderung
- 7.25%
- 6-Monatsänderung
- 96.06%
- Jahresänderung
- 7.78%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K