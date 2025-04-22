Валюты / ORIC
ORIC: Oric Pharmaceuticals Inc
10.90 USD 0.19 (1.77%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ORIC за сегодня изменился на 1.77%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.37, а максимальная — 11.05.
Следите за динамикой Oric Pharmaceuticals Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости ORIC
- Guggenheim initiates ORIC Pharmaceuticals stock with Buy rating on cancer drug potential
- ORIC Pharmaceuticals, Inc. (ORIC) Pharmaceuticals, Inc. Presents at Citi's Biopharma Back to School Conference - Slideshow (NASDAQ:ORIC)
- ORIC Pharmaceuticals appoints Kevin Brodbeck as chief technical officer
- ORIC Pharmaceuticals stock price target raised to $23 by Jefferies
- ORIC Pharmaceuticals: What It Takes To Be Best In Class (NASDAQ:ORIC)
- Oric Pharmaceuticals, Inc. (ORIC) Now Trades Above Golden Cross: Time to Buy?
- Ladenburg Thalmann initiates ORIC Pharmaceuticals stock with Buy rating
- Monday’s Insider Moves: Top Buys and Sells in US Stocks
- Oric Pharmaceuticals director You Angie buys $262,898 in stock
- ORIC Pharmaceuticals Reports Inducement Grants under Nasdaq Listing Rule 5635(c)(4)
- H.C. Wainwright maintains buy rating on ORIC Pharmaceuticals stock
- Crude Oil Falls Over 1%; Best Buy Reports Downbeat Results - Alzamend Neuro (NASDAQ:ALZN), Best Buy Co (NYSE:BBY)
- ORIC Pharmaceuticals Touts Positive Efficacy, Safety Data From Early-Stage Prostate Cancer Candidate, Raises Capital - ORIC Pharmaceuticals (NASDAQ:ORIC)
- Veeva Systems, e.l.f. Beauty, C3.ai, BRP And Other Big Stocks Moving Higher On Thursday - Agilent Technologies (NYSE:A), C3.ai (NYSE:AI)
- ORIC Pharmaceuticals shares surge on promising trial data
- Cantor Fitzgerald maintains Overweight on ORIC Pharmaceuticals stock
- Why Nvidia Shares Are Trading Higher By Over 5%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - C3.ai (NYSE:AI), Actelis Networks (NASDAQ:ASNS)
- ORIC ® Pharmaceuticals Announces Potentially Best-In-Class Preliminary Efficacy and Safety Data from Ongoing Phase 1b Trial of ORIC-944 in Combination with AR Inhibitors for the Treatment of Patients
- ORIC Pharmaceuticals secures $125 million in private placement
- ORIC ® Pharmaceuticals to Participate in Upcoming Investor Conferences
- ORIC ® Pharmaceuticals to Present Initial Data from Phase 1b Trial of ORIC-944 in Combination with Androgen Receptor Inhibitors in Patients with mCRPC
- JPMorgan maintains ORIC stock Overweight with $20 target
- Cantor Fitzgerald maintains Overweight on ORIC shares
- ORIC Pharmaceuticals: Multiple Data Releases In 2025 Make It A Must-Watch (NASDAQ:ORIC)
Дневной диапазон
10.37 11.05
Годовой диапазон
3.90 14.67
- Предыдущее закрытие
- 10.71
- Open
- 10.43
- Bid
- 10.90
- Ask
- 11.20
- Low
- 10.37
- High
- 11.05
- Объем
- 2.960 K
- Дневное изменение
- 1.77%
- Месячное изменение
- 6.86%
- 6-месячное изменение
- 95.34%
- Годовое изменение
- 7.39%
