ORIC: Oric Pharmaceuticals Inc

10.90 USD 0.19 (1.77%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс ORIC за сегодня изменился на 1.77%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.37, а максимальная — 11.05.

Следите за динамикой Oric Pharmaceuticals Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Дневной диапазон
10.37 11.05
Годовой диапазон
3.90 14.67
Предыдущее закрытие
10.71
Open
10.43
Bid
10.90
Ask
11.20
Low
10.37
High
11.05
Объем
2.960 K
Дневное изменение
1.77%
Месячное изменение
6.86%
6-месячное изменение
95.34%
Годовое изменение
7.39%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.