Moedas / OCUL
OCUL: Ocular Therapeutix Inc
12.33 USD 0.17 (1.40%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do OCUL para hoje mudou para 1.40%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 12.13 e o mais alto foi 12.38.
Veja a dinâmica do par de moedas Ocular Therapeutix Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
OCUL Notícias
Faixa diária
12.13 12.38
Faixa anual
5.78 13.85
- Fechamento anterior
- 12.16
- Open
- 12.26
- Bid
- 12.33
- Ask
- 12.63
- Low
- 12.13
- High
- 12.38
- Volume
- 898
- Mudança diária
- 1.40%
- Mudança mensal
- 2.58%
- Mudança de 6 meses
- 66.40%
- Mudança anual
- 41.89%
