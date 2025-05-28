Valute / OCUL
OCUL: Ocular Therapeutix Inc
12.10 USD 0.61 (4.80%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio OCUL ha avuto una variazione del -4.80% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 11.87 e ad un massimo di 12.75.
Segui le dinamiche di Ocular Therapeutix Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
OCUL News
- Chardan Capital Markets avvia copertura su Ocular Therapeutix con rating Buy
- Chardan Capital Markets initiates Ocular Therapeutix stock with Buy rating
- This Broadcom Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Monday - Broadcom (NASDAQ:AVGO), Fractyl Health (NASDAQ:GUTS)
- Ocular Therapeutix: A High-Stakes Bet On Becoming The New Standard Of Care (NASDAQ:OCUL)
- Ocular Therapeutix stock hits 52-week high at $12.91
- Ocular Therapeutix at H.C. Wainwright: Strategic Moves in Eye Care
- Ocular Therapeutix secures FDA agreement for diabetic retinopathy trial
- Ocular Therapeutix stock hits 52-week high at 12.38 USD
- OCUL Sales Drop 18%
- Ocular Therapeutix stock maintains Buy rating at TD Cowen ahead of Phase III data
- Ocular Therapeutix, Inc. (OCUL) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Clear Street reiterates Buy rating on Ocular Therapeutix stock at $18
- Raymond James reiterates Strong Buy on Ocular Therapeutix stock with $19 target
- Ocular Therapeutix tumbles as Q2 results miss estimates
- Ocular Therapeutix (OCUL) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Ocular Therapeutix Inc earnings missed by $0.04, revenue fell short of estimates
- Ocular Therapeutix stock maintains Strong Buy rating at Raymond James
- Ocular Therapeutix stock hits 52-week high at $11.78
- Ocular Therapeutix™ Unveils New Corporate Branding, Reflecting its Transformation to a Retina-Focused Company
- Carnival Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Liminatus Pharma, Coinbase Global, Uber And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - Ambarella (NASDAQ:AMBA), Amylyx Pharmaceuticals (NASDAQ:AMLX)
- Ocular's Make-Or-Break Moment: Axpaxli Data Looms For Wet AMD Market (Upgrade) (OCUL)
- Ocular Therapeutix™ to Participate in Clinical Trials at the Summit (CTS) 2025
- H.C. Wainwright maintains $15 target on Ocular Therapeutix stock
- Clear Street holds OCUL stock at Buy, target at $18
Intervallo Giornaliero
11.87 12.75
Intervallo Annuale
5.78 13.85
- Chiusura Precedente
- 12.71
- Apertura
- 12.75
- Bid
- 12.10
- Ask
- 12.40
- Minimo
- 11.87
- Massimo
- 12.75
- Volume
- 3.644 K
- Variazione giornaliera
- -4.80%
- Variazione Mensile
- 0.67%
- Variazione Semestrale
- 63.29%
- Variazione Annuale
- 39.24%
