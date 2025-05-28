QuotazioniSezioni
OCUL: Ocular Therapeutix Inc

12.10 USD 0.61 (4.80%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio OCUL ha avuto una variazione del -4.80% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 11.87 e ad un massimo di 12.75.

Intervallo Giornaliero
11.87 12.75
Intervallo Annuale
5.78 13.85
Chiusura Precedente
12.71
Apertura
12.75
Bid
12.10
Ask
12.40
Minimo
11.87
Massimo
12.75
Volume
3.644 K
Variazione giornaliera
-4.80%
Variazione Mensile
0.67%
Variazione Semestrale
63.29%
Variazione Annuale
39.24%
20 settembre, sabato