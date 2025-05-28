Валюты / OCUL
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
OCUL: Ocular Therapeutix Inc
12.43 USD 0.11 (0.88%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс OCUL за сегодня изменился на -0.88%. При этом минимальная цена на торгах достигала 12.32, а максимальная — 12.72.
Следите за динамикой Ocular Therapeutix Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости OCUL
- Chardan Capital Markets начинает покрытие акций Ocular Therapeutix с рейтингом "Покупать"
- Chardan Capital Markets initiates Ocular Therapeutix stock with Buy rating
- This Broadcom Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Monday - Broadcom (NASDAQ:AVGO), Fractyl Health (NASDAQ:GUTS)
- Ocular Therapeutix: A High-Stakes Bet On Becoming The New Standard Of Care (NASDAQ:OCUL)
- Ocular Therapeutix stock hits 52-week high at $12.91
- Ocular Therapeutix at H.C. Wainwright: Strategic Moves in Eye Care
- Ocular Therapeutix secures FDA agreement for diabetic retinopathy trial
- Ocular Therapeutix stock hits 52-week high at 12.38 USD
- OCUL Sales Drop 18%
- Ocular Therapeutix stock maintains Buy rating at TD Cowen ahead of Phase III data
- Ocular Therapeutix, Inc. (OCUL) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Clear Street reiterates Buy rating on Ocular Therapeutix stock at $18
- Raymond James reiterates Strong Buy on Ocular Therapeutix stock with $19 target
- Ocular Therapeutix tumbles as Q2 results miss estimates
- Ocular Therapeutix (OCUL) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Ocular Therapeutix Inc earnings missed by $0.04, revenue fell short of estimates
- Ocular Therapeutix stock maintains Strong Buy rating at Raymond James
- Ocular Therapeutix stock hits 52-week high at $11.78
- Ocular Therapeutix™ Unveils New Corporate Branding, Reflecting its Transformation to a Retina-Focused Company
- Carnival Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Liminatus Pharma, Coinbase Global, Uber And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - Ambarella (NASDAQ:AMBA), Amylyx Pharmaceuticals (NASDAQ:AMLX)
- Ocular's Make-Or-Break Moment: Axpaxli Data Looms For Wet AMD Market (Upgrade) (OCUL)
- Ocular Therapeutix™ to Participate in Clinical Trials at the Summit (CTS) 2025
- H.C. Wainwright maintains $15 target on Ocular Therapeutix stock
- Clear Street holds OCUL stock at Buy, target at $18
Дневной диапазон
12.32 12.72
Годовой диапазон
5.78 13.85
- Предыдущее закрытие
- 12.54
- Open
- 12.44
- Bid
- 12.43
- Ask
- 12.73
- Low
- 12.32
- High
- 12.72
- Объем
- 4.171 K
- Дневное изменение
- -0.88%
- Месячное изменение
- 3.41%
- 6-месячное изменение
- 67.75%
- Годовое изменение
- 43.04%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.