OCUL: Ocular Therapeutix Inc
12.71 USD 0.55 (4.52%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
OCULの今日の為替レートは、4.52%変化しました。日中、通貨は1あたり12.13の安値と12.75の高値で取引されました。
Ocular Therapeutix Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
12.13 12.75
1年のレンジ
5.78 13.85
- 以前の終値
- 12.16
- 始値
- 12.26
- 買値
- 12.71
- 買値
- 13.01
- 安値
- 12.13
- 高値
- 12.75
- 出来高
- 3.835 K
- 1日の変化
- 4.52%
- 1ヶ月の変化
- 5.74%
- 6ヶ月の変化
- 71.52%
- 1年の変化
- 46.26%
