OCUL: Ocular Therapeutix Inc
12.16 USD 0.27 (2.17%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de OCUL de hoy ha cambiado un -2.17%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 12.13, mientras que el máximo ha alcanzado 12.70.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Ocular Therapeutix Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
OCUL News
- Chardan Capital Markets inicia cobertura de Ocular Therapeutix con calificación de Compra
- This Broadcom Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Monday - Broadcom (NASDAQ:AVGO), Fractyl Health (NASDAQ:GUTS)
- Ocular Therapeutix: A High-Stakes Bet On Becoming The New Standard Of Care (NASDAQ:OCUL)
- Ocular Therapeutix stock hits 52-week high at $12.91
- Ocular Therapeutix at H.C. Wainwright: Strategic Moves in Eye Care
- Ocular Therapeutix secures FDA agreement for diabetic retinopathy trial
- Ocular Therapeutix stock hits 52-week high at 12.38 USD
- OCUL Sales Drop 18%
- Ocular Therapeutix stock maintains Buy rating at TD Cowen ahead of Phase III data
- Ocular Therapeutix, Inc. (OCUL) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Clear Street reiterates Buy rating on Ocular Therapeutix stock at $18
- Raymond James reiterates Strong Buy on Ocular Therapeutix stock with $19 target
- Ocular Therapeutix tumbles as Q2 results miss estimates
- Ocular Therapeutix (OCUL) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Ocular Therapeutix Inc earnings missed by $0.04, revenue fell short of estimates
- Ocular Therapeutix stock maintains Strong Buy rating at Raymond James
- Ocular Therapeutix stock hits 52-week high at $11.78
- Ocular Therapeutix™ Unveils New Corporate Branding, Reflecting its Transformation to a Retina-Focused Company
- Carnival Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Liminatus Pharma, Coinbase Global, Uber And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - Ambarella (NASDAQ:AMBA), Amylyx Pharmaceuticals (NASDAQ:AMLX)
- Ocular's Make-Or-Break Moment: Axpaxli Data Looms For Wet AMD Market (Upgrade) (OCUL)
- Ocular Therapeutix™ to Participate in Clinical Trials at the Summit (CTS) 2025
- H.C. Wainwright maintains $15 target on Ocular Therapeutix stock
Rango diario
12.13 12.70
Rango anual
5.78 13.85
- Cierres anteriores
- 12.43
- Open
- 12.44
- Bid
- 12.16
- Ask
- 12.46
- Low
- 12.13
- High
- 12.70
- Volumen
- 3.811 K
- Cambio diario
- -2.17%
- Cambio mensual
- 1.16%
- Cambio a 6 meses
- 64.10%
- Cambio anual
- 39.93%
