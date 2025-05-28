통화 / OCUL
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
OCUL: Ocular Therapeutix Inc
12.10 USD 0.61 (4.80%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
OCUL 환율이 오늘 -4.80%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 11.87이고 고가는 12.75이었습니다.
Ocular Therapeutix Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
OCUL News
- 차단 캐피털 마켓, Ocular Therapeutix에 대해 ’매수’ 등급 제시
- Chardan Capital Markets initiates Ocular Therapeutix stock with Buy rating
- This Broadcom Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Monday - Broadcom (NASDAQ:AVGO), Fractyl Health (NASDAQ:GUTS)
- Ocular Therapeutix: A High-Stakes Bet On Becoming The New Standard Of Care (NASDAQ:OCUL)
- Ocular Therapeutix stock hits 52-week high at $12.91
- Ocular Therapeutix at H.C. Wainwright: Strategic Moves in Eye Care
- Ocular Therapeutix secures FDA agreement for diabetic retinopathy trial
- Ocular Therapeutix stock hits 52-week high at 12.38 USD
- OCUL Sales Drop 18%
- Ocular Therapeutix stock maintains Buy rating at TD Cowen ahead of Phase III data
- Ocular Therapeutix, Inc. (OCUL) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Clear Street reiterates Buy rating on Ocular Therapeutix stock at $18
- Raymond James reiterates Strong Buy on Ocular Therapeutix stock with $19 target
- Ocular Therapeutix tumbles as Q2 results miss estimates
- Ocular Therapeutix (OCUL) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Ocular Therapeutix Inc earnings missed by $0.04, revenue fell short of estimates
- Ocular Therapeutix stock maintains Strong Buy rating at Raymond James
- Ocular Therapeutix stock hits 52-week high at $11.78
- Ocular Therapeutix™ Unveils New Corporate Branding, Reflecting its Transformation to a Retina-Focused Company
- Carnival Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Liminatus Pharma, Coinbase Global, Uber And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - Ambarella (NASDAQ:AMBA), Amylyx Pharmaceuticals (NASDAQ:AMLX)
- Ocular's Make-Or-Break Moment: Axpaxli Data Looms For Wet AMD Market (Upgrade) (OCUL)
- Ocular Therapeutix™ to Participate in Clinical Trials at the Summit (CTS) 2025
- H.C. Wainwright maintains $15 target on Ocular Therapeutix stock
- Clear Street holds OCUL stock at Buy, target at $18
일일 변동 비율
11.87 12.75
년간 변동
5.78 13.85
- 이전 종가
- 12.71
- 시가
- 12.75
- Bid
- 12.10
- Ask
- 12.40
- 저가
- 11.87
- 고가
- 12.75
- 볼륨
- 3.644 K
- 일일 변동
- -4.80%
- 월 변동
- 0.67%
- 6개월 변동
- 63.29%
- 년간 변동율
- 39.24%
20 9월, 토요일