KurseKategorien
Währungen / OCUL
Zurück zum Aktien

OCUL: Ocular Therapeutix Inc

12.71 USD 0.55 (4.52%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von OCUL hat sich für heute um 4.52% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 12.13 bis zu einem Hoch von 12.75 gehandelt.

Verfolgen Sie die Ocular Therapeutix Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

OCUL News

Tagesspanne
12.13 12.75
Jahresspanne
5.78 13.85
Vorheriger Schlusskurs
12.16
Eröffnung
12.26
Bid
12.71
Ask
13.01
Tief
12.13
Hoch
12.75
Volumen
3.835 K
Tagesänderung
4.52%
Monatsänderung
5.74%
6-Monatsänderung
71.52%
Jahresänderung
46.26%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K