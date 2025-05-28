Währungen / OCUL
OCUL: Ocular Therapeutix Inc
12.71 USD 0.55 (4.52%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von OCUL hat sich für heute um 4.52% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 12.13 bis zu einem Hoch von 12.75 gehandelt.
Verfolgen Sie die Ocular Therapeutix Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
12.13 12.75
Jahresspanne
5.78 13.85
- Vorheriger Schlusskurs
- 12.16
- Eröffnung
- 12.26
- Bid
- 12.71
- Ask
- 13.01
- Tief
- 12.13
- Hoch
- 12.75
- Volumen
- 3.835 K
- Tagesänderung
- 4.52%
- Monatsänderung
- 5.74%
- 6-Monatsänderung
- 71.52%
- Jahresänderung
- 46.26%
