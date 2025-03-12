Moedas / NVGS
NVGS: Navigator Holdings Ltd (Marshall Islands)
16.63 USD 0.12 (0.72%)
Setor: Energia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do NVGS para hoje mudou para -0.72%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 16.57 e o mais alto foi 16.78.
Veja a dinâmica do par de moedas Navigator Holdings Ltd (Marshall Islands). As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Faixa diária
16.57 16.78
Faixa anual
10.57 17.53
- Fechamento anterior
- 16.75
- Open
- 16.77
- Bid
- 16.63
- Ask
- 16.93
- Low
- 16.57
- High
- 16.78
- Volume
- 58
- Mudança diária
- -0.72%
- Mudança mensal
- 4.07%
- Mudança de 6 meses
- 24.57%
- Mudança anual
- 4.33%
