통화 / NVGS
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
NVGS: Navigator Holdings Ltd (Marshall Islands)
16.50 USD 0.35 (2.08%)
부문: 에너지 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
NVGS 환율이 오늘 -2.08%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 16.38이고 고가는 16.75이었습니다.
Navigator Holdings Ltd (Marshall Islands) 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NVGS News
- Navigator Holdings: Riding Through A Choppy Quarter (NYSE:NVGS)
- Should Value Investors Buy Navigator Holdings (NVGS) Stock?
- Is International Consolidated Airlines Group (ICAGY) Stock Outpacing Its Transportation Peers This Year?
- Navigator Holdings (NVGS) Q2 Earnings and Revenues Lag Estimates
- Navigator Holdings earnings beat by $0.03, revenue topped estimates
- Navigator Holdings shares drop 3% after revenue decline
- Do Options Traders Know Something About Navigator Holdings Stock We Don't?
- Navigator Holdings (NVGS) is an Incredible Growth Stock: 3 Reasons Why
- Navigator Holdings (NVGS) is on the Move, Here's Why the Trend Could be Sustainable
- Are Transportation Stocks Lagging Central Japan Railway Co. (CJPRY) This Year?
- Wall Street Analysts Predict a 40.78% Upside in Navigator Holdings (NVGS): Here's What You Should Know
- Navigator Gas (NVGS) Joins the Russell 3000 and Russell 2000 Indexes
- Navigator Gas Announces Results of 2025 Annual General Meeting of Shareholders
- Navigator Holdings earnings beat by $0.03, revenue topped estimates
- Navigator Gas Announces Preliminary First Quarter 2025 Results (Unaudited)
- Five Below, Telix Pharmaceuticals, Dollar Tree And Other Big Stocks Moving Higher On Monday - Bel Fuse (NASDAQ:BELFA), AleAnna (NASDAQ:ANNA)
- Ex-Dividend Date Nearing for These 10 Stocks – Week of March 24, 2025 - TipRanks.com
- Navigator: Crumbling European Petrochemical Industry Provides Long-Term Tailwinds
- Navigator Holdings Ltd. (NVGS) Q4 2024 Earnings Call Transcript
일일 변동 비율
16.38 16.75
년간 변동
10.57 17.53
- 이전 종가
- 16.85
- 시가
- 16.75
- Bid
- 16.50
- Ask
- 16.80
- 저가
- 16.38
- 고가
- 16.75
- 볼륨
- 184
- 일일 변동
- -2.08%
- 월 변동
- 3.25%
- 6개월 변동
- 23.60%
- 년간 변동율
- 3.51%
20 9월, 토요일