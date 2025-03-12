货币 / NVGS
NVGS: Navigator Holdings Ltd (Marshall Islands)
16.68 USD 0.10 (0.60%)
版块: 能源 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日NVGS汇率已更改0.60%。当日，交易品种以低点16.59和高点16.83进行交易。
关注Navigator Holdings Ltd (Marshall Islands)动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
NVGS新闻
- Navigator Holdings: Riding Through A Choppy Quarter (NYSE:NVGS)
- Should Value Investors Buy Navigator Holdings (NVGS) Stock?
- Is International Consolidated Airlines Group (ICAGY) Stock Outpacing Its Transportation Peers This Year?
- Navigator Holdings (NVGS) Q2 Earnings and Revenues Lag Estimates
- Navigator Holdings earnings beat by $0.03, revenue topped estimates
- Navigator Holdings shares drop 3% after revenue decline
- Do Options Traders Know Something About Navigator Holdings Stock We Don't?
- Navigator Holdings (NVGS) is an Incredible Growth Stock: 3 Reasons Why
- Navigator Holdings (NVGS) is on the Move, Here's Why the Trend Could be Sustainable
- Are Transportation Stocks Lagging Central Japan Railway Co. (CJPRY) This Year?
- Wall Street Analysts Predict a 40.78% Upside in Navigator Holdings (NVGS): Here's What You Should Know
- Navigator Gas (NVGS) Joins the Russell 3000 and Russell 2000 Indexes
- Navigator Gas Announces Results of 2025 Annual General Meeting of Shareholders
- Navigator Gas Announces Preliminary First Quarter 2025 Results (Unaudited)
- Five Below, Telix Pharmaceuticals, Dollar Tree And Other Big Stocks Moving Higher On Monday - Bel Fuse (NASDAQ:BELFA), AleAnna (NASDAQ:ANNA)
- Ex-Dividend Date Nearing for These 10 Stocks – Week of March 24, 2025 - TipRanks.com
- Navigator: Crumbling European Petrochemical Industry Provides Long-Term Tailwinds
- Navigator Holdings Ltd. (NVGS) Q4 2024 Earnings Call Transcript
日范围
16.59 16.83
年范围
10.57 17.53
- 前一天收盘价
- 16.58
- 开盘价
- 16.59
- 卖价
- 16.68
- 买价
- 16.98
- 最低价
- 16.59
- 最高价
- 16.83
- 交易量
- 55
- 日变化
- 0.60%
- 月变化
- 4.38%
- 6个月变化
- 24.94%
- 年变化
- 4.64%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值