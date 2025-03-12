Währungen / NVGS
NVGS: Navigator Holdings Ltd (Marshall Islands)
16.85 USD 0.10 (0.60%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von NVGS hat sich für heute um 0.60% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 16.57 bis zu einem Hoch von 16.90 gehandelt.
Verfolgen Sie die Navigator Holdings Ltd (Marshall Islands)-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
NVGS News
Tagesspanne
16.57 16.90
Jahresspanne
10.57 17.53
- Vorheriger Schlusskurs
- 16.75
- Eröffnung
- 16.77
- Bid
- 16.85
- Ask
- 17.15
- Tief
- 16.57
- Hoch
- 16.90
- Volumen
- 257
- Tagesänderung
- 0.60%
- Monatsänderung
- 5.44%
- 6-Monatsänderung
- 26.22%
- Jahresänderung
- 5.71%
