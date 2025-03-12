通貨 / NVGS
NVGS: Navigator Holdings Ltd (Marshall Islands)
16.85 USD 0.10 (0.60%)
セクター: エネルギー ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
NVGSの今日の為替レートは、0.60%変化しました。日中、通貨は1あたり16.57の安値と16.90の高値で取引されました。
Navigator Holdings Ltd (Marshall Islands)ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
16.57 16.90
1年のレンジ
10.57 17.53
- 以前の終値
- 16.75
- 始値
- 16.77
- 買値
- 16.85
- 買値
- 17.15
- 安値
- 16.57
- 高値
- 16.90
- 出来高
- 257
- 1日の変化
- 0.60%
- 1ヶ月の変化
- 5.44%
- 6ヶ月の変化
- 26.22%
- 1年の変化
- 5.71%
