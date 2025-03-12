Валюты / NVGS
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
NVGS: Navigator Holdings Ltd (Marshall Islands)
16.58 USD 0.23 (1.37%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс NVGS за сегодня изменился на -1.37%. При этом минимальная цена на торгах достигала 16.43, а максимальная — 16.77.
Следите за динамикой Navigator Holdings Ltd (Marshall Islands). Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости NVGS
- Navigator Holdings: Riding Through A Choppy Quarter (NYSE:NVGS)
- Should Value Investors Buy Navigator Holdings (NVGS) Stock?
- Is International Consolidated Airlines Group (ICAGY) Stock Outpacing Its Transportation Peers This Year?
- Navigator Holdings (NVGS) Q2 Earnings and Revenues Lag Estimates
- Navigator Holdings earnings beat by $0.03, revenue topped estimates
- Navigator Holdings shares drop 3% after revenue decline
- Do Options Traders Know Something About Navigator Holdings Stock We Don't?
- Navigator Holdings (NVGS) is an Incredible Growth Stock: 3 Reasons Why
- Navigator Holdings (NVGS) is on the Move, Here's Why the Trend Could be Sustainable
- Are Transportation Stocks Lagging Central Japan Railway Co. (CJPRY) This Year?
- Wall Street Analysts Predict a 40.78% Upside in Navigator Holdings (NVGS): Here's What You Should Know
- Navigator Gas (NVGS) Joins the Russell 3000 and Russell 2000 Indexes
- Navigator Gas Announces Results of 2025 Annual General Meeting of Shareholders
- Navigator Holdings earnings beat by $0.03, revenue topped estimates
- Navigator Gas Announces Preliminary First Quarter 2025 Results (Unaudited)
- Five Below, Telix Pharmaceuticals, Dollar Tree And Other Big Stocks Moving Higher On Monday - Bel Fuse (NASDAQ:BELFA), AleAnna (NASDAQ:ANNA)
- Ex-Dividend Date Nearing for These 10 Stocks – Week of March 24, 2025 - TipRanks.com
- Navigator: Crumbling European Petrochemical Industry Provides Long-Term Tailwinds
- Navigator Holdings Ltd. (NVGS) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Дневной диапазон
16.43 16.77
Годовой диапазон
10.57 17.53
- Предыдущее закрытие
- 16.81
- Open
- 16.77
- Bid
- 16.58
- Ask
- 16.88
- Low
- 16.43
- High
- 16.77
- Объем
- 258
- Дневное изменение
- -1.37%
- Месячное изменение
- 3.75%
- 6-месячное изменение
- 24.19%
- Годовое изменение
- 4.02%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.