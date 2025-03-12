Divisas / NVGS
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
NVGS: Navigator Holdings Ltd (Marshall Islands)
16.75 USD 0.17 (1.03%)
Sector: Energía Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de NVGS de hoy ha cambiado un 1.03%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 16.59, mientras que el máximo ha alcanzado 16.93.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Navigator Holdings Ltd (Marshall Islands). El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NVGS News
- Navigator Holdings: Riding Through A Choppy Quarter (NYSE:NVGS)
- Should Value Investors Buy Navigator Holdings (NVGS) Stock?
- Is International Consolidated Airlines Group (ICAGY) Stock Outpacing Its Transportation Peers This Year?
- Navigator Holdings (NVGS) Q2 Earnings and Revenues Lag Estimates
- Navigator Holdings earnings beat by $0.03, revenue topped estimates
- Navigator Holdings shares drop 3% after revenue decline
- Do Options Traders Know Something About Navigator Holdings Stock We Don't?
- Navigator Holdings (NVGS) is an Incredible Growth Stock: 3 Reasons Why
- Navigator Holdings (NVGS) is on the Move, Here's Why the Trend Could be Sustainable
- Are Transportation Stocks Lagging Central Japan Railway Co. (CJPRY) This Year?
- Wall Street Analysts Predict a 40.78% Upside in Navigator Holdings (NVGS): Here's What You Should Know
- Navigator Gas (NVGS) Joins the Russell 3000 and Russell 2000 Indexes
- Navigator Gas Announces Results of 2025 Annual General Meeting of Shareholders
- Navigator Holdings earnings beat by $0.03, revenue topped estimates
- Navigator Gas Announces Preliminary First Quarter 2025 Results (Unaudited)
- Five Below, Telix Pharmaceuticals, Dollar Tree And Other Big Stocks Moving Higher On Monday - Bel Fuse (NASDAQ:BELFA), AleAnna (NASDAQ:ANNA)
- Ex-Dividend Date Nearing for These 10 Stocks – Week of March 24, 2025 - TipRanks.com
- Navigator: Crumbling European Petrochemical Industry Provides Long-Term Tailwinds
- Navigator Holdings Ltd. (NVGS) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Rango diario
16.59 16.93
Rango anual
10.57 17.53
- Cierres anteriores
- 16.58
- Open
- 16.59
- Bid
- 16.75
- Ask
- 17.05
- Low
- 16.59
- High
- 16.93
- Volumen
- 385
- Cambio diario
- 1.03%
- Cambio mensual
- 4.82%
- Cambio a 6 meses
- 25.47%
- Cambio anual
- 5.08%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B