NUVB-WT: Nuvation Bio Inc Warrants
A taxa do NUVB-WT para hoje mudou para -5.48%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.1690 e o mais alto foi 0.1920.
Veja a dinâmica do par de moedas Nuvation Bio Inc Warrants. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de NUVB-WT hoje?
Hoje Nuvation Bio Inc Warrants (NUVB-WT) está avaliado em 0.1690. O instrumento é negociado dentro de -5.48%, o fechamento de ontem foi 0.1788, e o volume de negociação atingiu 7. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de NUVB-WT em tempo real.
As ações de Nuvation Bio Inc Warrants pagam dividendos?
Atualmente Nuvation Bio Inc Warrants está avaliado em 0.1690. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 87.36% e USD. Monitore os movimentos de NUVB-WT no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de NUVB-WT?
Você pode comprar ações de Nuvation Bio Inc Warrants (NUVB-WT) pelo preço atual 0.1690. Ordens geralmente são executadas perto de 0.1690 ou 0.1720, enquanto 7 e -9.58% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de NUVB-WT no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de NUVB-WT?
Investir em Nuvation Bio Inc Warrants envolve considerar a faixa anual 0.0688 - 0.3919 e o preço atual 0.1690. Muitos comparam -9.91% e -14.56% antes de enviar ordens em 0.1690 ou 0.1720. Estude as mudanças diárias de preço de NUVB-WT no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Nuvation Bio Inc.?
O maior preço de Nuvation Bio Inc. (NUVB-WT) no último ano foi 0.3919. As ações oscilaram bastante dentro de 0.0688 - 0.3919, e a comparação com 0.1788 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Nuvation Bio Inc Warrants no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Nuvation Bio Inc.?
O menor preço de Nuvation Bio Inc. (NUVB-WT) no ano foi 0.0688. A comparação com o preço atual 0.1690 e 0.0688 - 0.3919 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de NUVB-WT em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de NUVB-WT?
No passado Nuvation Bio Inc Warrants passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 0.1788 e 87.36% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 0.1788
- Open
- 0.1869
- Bid
- 0.1690
- Ask
- 0.1720
- Low
- 0.1690
- High
- 0.1920
- Volume
- 7
- Mudança diária
- -5.48%
- Mudança mensal
- -9.91%
- Mudança de 6 meses
- -14.56%
- Mudança anual
- 87.36%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4