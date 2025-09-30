CotaçõesSeções
NUVB-WT
NUVB-WT: Nuvation Bio Inc Warrants

0.1690 USD 0.0098 (5.48%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do NUVB-WT para hoje mudou para -5.48%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.1690 e o mais alto foi 0.1920.

Veja a dinâmica do par de moedas Nuvation Bio Inc Warrants. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de NUVB-WT hoje?

Hoje Nuvation Bio Inc Warrants (NUVB-WT) está avaliado em 0.1690. O instrumento é negociado dentro de -5.48%, o fechamento de ontem foi 0.1788, e o volume de negociação atingiu 7. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de NUVB-WT em tempo real.

As ações de Nuvation Bio Inc Warrants pagam dividendos?

Atualmente Nuvation Bio Inc Warrants está avaliado em 0.1690. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 87.36% e USD. Monitore os movimentos de NUVB-WT no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de NUVB-WT?

Você pode comprar ações de Nuvation Bio Inc Warrants (NUVB-WT) pelo preço atual 0.1690. Ordens geralmente são executadas perto de 0.1690 ou 0.1720, enquanto 7 e -9.58% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de NUVB-WT no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de NUVB-WT?

Investir em Nuvation Bio Inc Warrants envolve considerar a faixa anual 0.0688 - 0.3919 e o preço atual 0.1690. Muitos comparam -9.91% e -14.56% antes de enviar ordens em 0.1690 ou 0.1720. Estude as mudanças diárias de preço de NUVB-WT no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações Nuvation Bio Inc.?

O maior preço de Nuvation Bio Inc. (NUVB-WT) no último ano foi 0.3919. As ações oscilaram bastante dentro de 0.0688 - 0.3919, e a comparação com 0.1788 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Nuvation Bio Inc Warrants no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações Nuvation Bio Inc.?

O menor preço de Nuvation Bio Inc. (NUVB-WT) no ano foi 0.0688. A comparação com o preço atual 0.1690 e 0.0688 - 0.3919 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de NUVB-WT em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de NUVB-WT?

No passado Nuvation Bio Inc Warrants passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 0.1788 e 87.36% após os eventos corporativos.

Faixa diária
0.1690 0.1920
Faixa anual
0.0688 0.3919
Fechamento anterior
0.1788
Open
0.1869
Bid
0.1690
Ask
0.1720
Low
0.1690
High
0.1920
Volume
7
Mudança diária
-5.48%
Mudança mensal
-9.91%
Mudança de 6 meses
-14.56%
Mudança anual
87.36%
