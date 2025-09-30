- Übersicht
NUVB-WT: Nuvation Bio Inc Warrants
Der Wechselkurs von NUVB-WT hat sich für heute um -5.48% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.1690 bis zu einem Hoch von 0.1920 gehandelt.
Verfolgen Sie die Nuvation Bio Inc Warrants-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von NUVB-WT heute?
Die Aktie von Nuvation Bio Inc Warrants (NUVB-WT) notiert heute bei 0.1690. Sie wird innerhalb einer Spanne von -5.48% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 0.1788 und das Handelsvolumen erreichte 7. Das Live-Chart von NUVB-WT zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie NUVB-WT Dividenden?
Nuvation Bio Inc Warrants wird derzeit mit 0.1690 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 87.36% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von NUVB-WT zu verfolgen.
Wie kaufe ich NUVB-WT-Aktien?
Sie können Aktien von Nuvation Bio Inc Warrants (NUVB-WT) zum aktuellen Kurs von 0.1690 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 0.1690 oder 0.1720 platziert, während 7 und -9.58% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von NUVB-WT auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in NUVB-WT-Aktien?
Bei einer Investition in Nuvation Bio Inc Warrants müssen die jährliche Spanne 0.0688 - 0.3919 und der aktuelle Kurs 0.1690 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -9.91% und -14.56%, bevor sie Orders zu 0.1690 oder 0.1720 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von NUVB-WT.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Nuvation Bio Inc.?
Der höchste Kurs von Nuvation Bio Inc. (NUVB-WT) im vergangenen Jahr lag bei 0.3919. Innerhalb von 0.0688 - 0.3919 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 0.1788 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Nuvation Bio Inc Warrants mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Nuvation Bio Inc.?
Der niedrigste Kurs von Nuvation Bio Inc. (NUVB-WT) im Laufe des Jahres betrug 0.0688. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 0.1690 und der Spanne 0.0688 - 0.3919 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von NUVB-WT live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von NUVB-WT statt?
Nuvation Bio Inc Warrants hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 0.1788 und 87.36% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.1788
- Eröffnung
- 0.1869
- Bid
- 0.1690
- Ask
- 0.1720
- Tief
- 0.1690
- Hoch
- 0.1920
- Volumen
- 7
- Tagesänderung
- -5.48%
- Monatsänderung
- -9.91%
- 6-Monatsänderung
- -14.56%
- Jahresänderung
- 87.36%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4