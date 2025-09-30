KurseKategorien
NUVB-WT: Nuvation Bio Inc Warrants

0.1690 USD 0.0098 (5.48%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von NUVB-WT hat sich für heute um -5.48% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.1690 bis zu einem Hoch von 0.1920 gehandelt.

Verfolgen Sie die Nuvation Bio Inc Warrants-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von NUVB-WT heute?

Die Aktie von Nuvation Bio Inc Warrants (NUVB-WT) notiert heute bei 0.1690. Sie wird innerhalb einer Spanne von -5.48% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 0.1788 und das Handelsvolumen erreichte 7. Das Live-Chart von NUVB-WT zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie NUVB-WT Dividenden?

Nuvation Bio Inc Warrants wird derzeit mit 0.1690 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 87.36% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von NUVB-WT zu verfolgen.

Wie kaufe ich NUVB-WT-Aktien?

Sie können Aktien von Nuvation Bio Inc Warrants (NUVB-WT) zum aktuellen Kurs von 0.1690 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 0.1690 oder 0.1720 platziert, während 7 und -9.58% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von NUVB-WT auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in NUVB-WT-Aktien?

Bei einer Investition in Nuvation Bio Inc Warrants müssen die jährliche Spanne 0.0688 - 0.3919 und der aktuelle Kurs 0.1690 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -9.91% und -14.56%, bevor sie Orders zu 0.1690 oder 0.1720 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von NUVB-WT.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Nuvation Bio Inc.?

Der höchste Kurs von Nuvation Bio Inc. (NUVB-WT) im vergangenen Jahr lag bei 0.3919. Innerhalb von 0.0688 - 0.3919 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 0.1788 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Nuvation Bio Inc Warrants mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Nuvation Bio Inc.?

Der niedrigste Kurs von Nuvation Bio Inc. (NUVB-WT) im Laufe des Jahres betrug 0.0688. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 0.1690 und der Spanne 0.0688 - 0.3919 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von NUVB-WT live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von NUVB-WT statt?

Nuvation Bio Inc Warrants hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 0.1788 und 87.36% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
0.1690 0.1920
Jahresspanne
0.0688 0.3919
Vorheriger Schlusskurs
0.1788
Eröffnung
0.1869
Bid
0.1690
Ask
0.1720
Tief
0.1690
Hoch
0.1920
Volumen
7
Tagesänderung
-5.48%
Monatsänderung
-9.91%
6-Monatsänderung
-14.56%
Jahresänderung
87.36%
30 September, Dienstag
10:00
USD
Fed Gouverneur Jefferson spricht
Akt
Erw
Vorh
13:00
USD
S&P/CS Home Preisindex Composite-20 y/y
Akt
Erw
1.7%
Vorh
2.1%
13:00
USD
S&P/CS Hauspreis-Index, Composite-20 n.s.a. m/m
Akt
Erw
-0.4%
Vorh
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago, Geschäftsklima
Akt
Erw
45.8
Vorh
41.5
14:00
USD
JOLTS Stellenangebote
Akt
Erw
7.326 M
Vorh
7.181 M
14:00
USD
CB Verbrauchervertrauensindex
Akt
Erw
100.7
Vorh
97.4