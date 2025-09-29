КотировкиРазделы
Валюты / NUVB-WT
Назад в Рынок акций США

NUVB-WT: Nuvation Bio Inc Warrants

0.1690 USD 0.0098 (5.48%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс NUVB-WT за сегодня изменился на -5.48%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.1690, а максимальная — 0.1920.

Следите за динамикой Nuvation Bio Inc Warrants. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций NUVB-WT сегодня?

Nuvation Bio Inc Warrants (NUVB-WT) сегодня оценивается на уровне 0.1690. Инструмент торгуется в пределах -5.48%, вчерашнее закрытие составило 0.1788, а торговый объем достиг 7. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NUVB-WT в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Nuvation Bio Inc Warrants?

Nuvation Bio Inc Warrants в настоящее время оценивается в 0.1690. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 87.36% и USD. Отслеживайте движения NUVB-WT на графике в реальном времени.

Как купить акции NUVB-WT?

Вы можете купить акции Nuvation Bio Inc Warrants (NUVB-WT) по текущей цене 0.1690. Ордера обычно размещаются около 0.1690 или 0.1720, тогда как 7 и -9.58% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NUVB-WT на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции NUVB-WT?

Инвестирование в Nuvation Bio Inc Warrants предполагает учет годового диапазона 0.0688 - 0.3919 и текущей цены 0.1690. Многие сравнивают -9.91% и -14.56% перед размещением ордеров на 0.1690 или 0.1720. Изучайте ежедневные изменения цены NUVB-WT на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Nuvation Bio Inc.?

Самая высокая цена Nuvation Bio Inc. (NUVB-WT) за последний год составила 0.3919. Акции заметно колебались в пределах 0.0688 - 0.3919, сравнение с 0.1788 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Nuvation Bio Inc Warrants на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Nuvation Bio Inc.?

Самая низкая цена Nuvation Bio Inc. (NUVB-WT) за год составила 0.0688. Сравнение с текущими 0.1690 и 0.0688 - 0.3919 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NUVB-WT во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций NUVB-WT?

В прошлом Nuvation Bio Inc Warrants проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.1788 и 87.36% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
0.1690 0.1920
Годовой диапазон
0.0688 0.3919
Предыдущее закрытие
0.1788
Open
0.1869
Bid
0.1690
Ask
0.1720
Low
0.1690
High
0.1920
Объем
7
Дневное изменение
-5.48%
Месячное изменение
-9.91%
6-месячное изменение
-14.56%
Годовое изменение
87.36%
29 сентября, понедельник
11:30
USD
Выступление управляющего ФРС Уоллера
Акт.
Прог.
Пред.
14:00
USD
Незавершенные продажи на рынке недвижимости м/м
Акт.
4.0%
Прог.
2.0%
Пред.
-0.3%
17:30
USD
Выступление члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке Вильямса
Акт.
Прог.
Пред.