NUVB-WT: Nuvation Bio Inc Warrants
Курс NUVB-WT за сегодня изменился на -5.48%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.1690, а максимальная — 0.1920.
Следите за динамикой Nuvation Bio Inc Warrants. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций NUVB-WT сегодня?
Nuvation Bio Inc Warrants (NUVB-WT) сегодня оценивается на уровне 0.1690. Инструмент торгуется в пределах -5.48%, вчерашнее закрытие составило 0.1788, а торговый объем достиг 7. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NUVB-WT в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Nuvation Bio Inc Warrants?
Nuvation Bio Inc Warrants в настоящее время оценивается в 0.1690. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 87.36% и USD. Отслеживайте движения NUVB-WT на графике в реальном времени.
Как купить акции NUVB-WT?
Вы можете купить акции Nuvation Bio Inc Warrants (NUVB-WT) по текущей цене 0.1690. Ордера обычно размещаются около 0.1690 или 0.1720, тогда как 7 и -9.58% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NUVB-WT на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции NUVB-WT?
Инвестирование в Nuvation Bio Inc Warrants предполагает учет годового диапазона 0.0688 - 0.3919 и текущей цены 0.1690. Многие сравнивают -9.91% и -14.56% перед размещением ордеров на 0.1690 или 0.1720. Изучайте ежедневные изменения цены NUVB-WT на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Nuvation Bio Inc.?
Самая высокая цена Nuvation Bio Inc. (NUVB-WT) за последний год составила 0.3919. Акции заметно колебались в пределах 0.0688 - 0.3919, сравнение с 0.1788 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Nuvation Bio Inc Warrants на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Nuvation Bio Inc.?
Самая низкая цена Nuvation Bio Inc. (NUVB-WT) за год составила 0.0688. Сравнение с текущими 0.1690 и 0.0688 - 0.3919 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NUVB-WT во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций NUVB-WT?
В прошлом Nuvation Bio Inc Warrants проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.1788 и 87.36% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 0.1788
- Open
- 0.1869
- Bid
- 0.1690
- Ask
- 0.1720
- Low
- 0.1690
- High
- 0.1920
- Объем
- 7
- Дневное изменение
- -5.48%
- Месячное изменение
- -9.91%
- 6-месячное изменение
- -14.56%
- Годовое изменение
- 87.36%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%