NUVB-WT: Nuvation Bio Inc Warrants

0.1690 USD 0.0098 (5.48%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日NUVB-WT汇率已更改-5.48%。当日，交易品种以低点0.1690和高点0.1920进行交易。

关注Nuvation Bio Inc Warrants动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

NUVB-WT股票今天的价格是多少？

Nuvation Bio Inc Warrants股票今天的定价为0.1690。它在-5.48%范围内交易，昨天的收盘价为0.1788，交易量达到7。NUVB-WT的实时价格图表显示了这些更新。

Nuvation Bio Inc Warrants股票是否支付股息？

Nuvation Bio Inc Warrants目前的价值为0.1690。股息政策取决于公司，而投资者也会关注87.36%和USD。实时查看图表以跟踪NUVB-WT走势。

如何购买NUVB-WT股票？

您可以以0.1690的当前价格购买Nuvation Bio Inc Warrants股票。订单通常设置在0.1690或0.1720附近，而7和-9.58%显示市场活动。立即关注NUVB-WT的实时图表更新。

如何投资NUVB-WT股票？

投资Nuvation Bio Inc Warrants需要考虑年度范围0.0688 - 0.3919和当前价格0.1690。许多人在以0.1690或0.1720下订单之前，会比较-9.91%和。实时查看NUVB-WT价格图表，了解每日变化。

Nuvation Bio Inc.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Nuvation Bio Inc.的最高价格是0.3919。在0.0688 - 0.3919内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Nuvation Bio Inc Warrants的绩效。

Nuvation Bio Inc.股票的最低价格是多少？

Nuvation Bio Inc.（NUVB-WT）的最低价格为0.0688。将其与当前的0.1690和0.0688 - 0.3919进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NUVB-WT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

NUVB-WT股票是什么时候拆分的？

Nuvation Bio Inc Warrants历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、0.1788和87.36%中可见。

日范围
0.1690 0.1920
年范围
0.0688 0.3919
前一天收盘价
0.1788
开盘价
0.1869
卖价
0.1690
买价
0.1720
最低价
0.1690
最高价
0.1920
交易量
7
日变化
-5.48%
月变化
-9.91%
6个月变化
-14.56%
年变化
87.36%
