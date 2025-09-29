NUVB-WT股票今天的价格是多少？ Nuvation Bio Inc Warrants股票今天的定价为0.1690。它在-5.48%范围内交易，昨天的收盘价为0.1788，交易量达到7。NUVB-WT的实时价格图表显示了这些更新。

Nuvation Bio Inc Warrants股票是否支付股息？ Nuvation Bio Inc Warrants目前的价值为0.1690。股息政策取决于公司，而投资者也会关注87.36%和USD。实时查看图表以跟踪NUVB-WT走势。

如何购买NUVB-WT股票？ 您可以以0.1690的当前价格购买Nuvation Bio Inc Warrants股票。订单通常设置在0.1690或0.1720附近，而7和-9.58%显示市场活动。立即关注NUVB-WT的实时图表更新。

如何投资NUVB-WT股票？ 投资Nuvation Bio Inc Warrants需要考虑年度范围0.0688 - 0.3919和当前价格0.1690。许多人在以0.1690或0.1720下订单之前，会比较-9.91%和。实时查看NUVB-WT价格图表，了解每日变化。

Nuvation Bio Inc.股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Nuvation Bio Inc.的最高价格是0.3919。在0.0688 - 0.3919内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Nuvation Bio Inc Warrants的绩效。

Nuvation Bio Inc.股票的最低价格是多少？ Nuvation Bio Inc.（NUVB-WT）的最低价格为0.0688。将其与当前的0.1690和0.0688 - 0.3919进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NUVB-WT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。