NUVB-WT: Nuvation Bio Inc Warrants
今日NUVB-WT汇率已更改-5.48%。当日，交易品种以低点0.1690和高点0.1920进行交易。
关注Nuvation Bio Inc Warrants动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
NUVB-WT股票今天的价格是多少？
Nuvation Bio Inc Warrants股票今天的定价为0.1690。它在-5.48%范围内交易，昨天的收盘价为0.1788，交易量达到7。NUVB-WT的实时价格图表显示了这些更新。
Nuvation Bio Inc Warrants股票是否支付股息？
Nuvation Bio Inc Warrants目前的价值为0.1690。股息政策取决于公司，而投资者也会关注87.36%和USD。实时查看图表以跟踪NUVB-WT走势。
如何购买NUVB-WT股票？
您可以以0.1690的当前价格购买Nuvation Bio Inc Warrants股票。订单通常设置在0.1690或0.1720附近，而7和-9.58%显示市场活动。立即关注NUVB-WT的实时图表更新。
如何投资NUVB-WT股票？
投资Nuvation Bio Inc Warrants需要考虑年度范围0.0688 - 0.3919和当前价格0.1690。许多人在以0.1690或0.1720下订单之前，会比较-9.91%和。实时查看NUVB-WT价格图表，了解每日变化。
Nuvation Bio Inc.股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Nuvation Bio Inc.的最高价格是0.3919。在0.0688 - 0.3919内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Nuvation Bio Inc Warrants的绩效。
Nuvation Bio Inc.股票的最低价格是多少？
Nuvation Bio Inc.（NUVB-WT）的最低价格为0.0688。将其与当前的0.1690和0.0688 - 0.3919进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NUVB-WT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
NUVB-WT股票是什么时候拆分的？
Nuvation Bio Inc Warrants历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、0.1788和87.36%中可见。
- 前一天收盘价
- 0.1788
- 开盘价
- 0.1869
- 卖价
- 0.1690
- 买价
- 0.1720
- 最低价
- 0.1690
- 最高价
- 0.1920
- 交易量
- 7
- 日变化
- -5.48%
- 月变化
- -9.91%
- 6个月变化
- -14.56%
- 年变化
- 87.36%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 4.0%
- 预测值
- 2.0%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值