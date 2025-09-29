クォートセクション
通貨 / NUVB-WT
NUVB-WT: Nuvation Bio Inc Warrants

0.1690 USD 0.0098 (5.48%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

NUVB-WTの今日の為替レートは、-5.48%変化しました。日中、通貨は1あたり0.1690の安値と0.1920の高値で取引されました。

Nuvation Bio Inc Warrantsダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

NUVB-WT株の現在の価格は？

Nuvation Bio Inc Warrantsの株価は本日0.1690です。-5.48%内で取引され、前日の終値は0.1788、取引量は7に達しました。NUVB-WTのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Nuvation Bio Inc Warrantsの株は配当を出しますか？

Nuvation Bio Inc Warrantsの現在の価格は0.1690です。配当方針は会社によりますが、投資家は87.36%やUSDにも注目します。NUVB-WTの動きはライブチャートで確認できます。

NUVB-WT株を買う方法は？

Nuvation Bio Inc Warrantsの株は現在0.1690で購入可能です。注文は通常0.1690または0.1720付近で行われ、7や-9.58%が市場の動きを示します。NUVB-WTの最新情報はライブチャートで確認できます。

NUVB-WT株に投資する方法は？

Nuvation Bio Inc Warrantsへの投資では、年間の値幅0.0688 - 0.3919と現在の0.1690を考慮します。注文は多くの場合0.1690や0.1720で行われる前に、-9.91%や-14.56%と比較されます。NUVB-WTの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Nuvation Bio Inc.の株の最高値は？

Nuvation Bio Inc.の過去1年の最高値は0.3919でした。0.0688 - 0.3919内で株価は大きく変動し、0.1788と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Nuvation Bio Inc Warrantsのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Nuvation Bio Inc.の株の最低値は？

Nuvation Bio Inc.(NUVB-WT)の年間最安値は0.0688でした。現在の0.1690や0.0688 - 0.3919と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。NUVB-WTの動きはライブチャートで確認できます。

NUVB-WTの株式分割はいつ行われましたか？

Nuvation Bio Inc Warrantsは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、0.1788、87.36%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
0.1690 0.1920
1年のレンジ
0.0688 0.3919
以前の終値
0.1788
始値
0.1869
買値
0.1690
買値
0.1720
安値
0.1690
高値
0.1920
出来高
7
1日の変化
-5.48%
1ヶ月の変化
-9.91%
6ヶ月の変化
-14.56%
1年の変化
87.36%
29 9月, 月曜日
11:30
USD
FRB Walle理事発言
実際
期待
14:00
USD
住宅販売契約指数前月比
実際
4.0%
期待
2.0%
-0.3%
17:30
USD
FOMCメンバーWilliams氏の発言
実際
期待