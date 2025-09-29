- 概要
NUVB-WT: Nuvation Bio Inc Warrants
NUVB-WTの今日の為替レートは、-5.48%変化しました。日中、通貨は1あたり0.1690の安値と0.1920の高値で取引されました。
Nuvation Bio Inc Warrantsダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
NUVB-WT株の現在の価格は？
Nuvation Bio Inc Warrantsの株価は本日0.1690です。-5.48%内で取引され、前日の終値は0.1788、取引量は7に達しました。NUVB-WTのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Nuvation Bio Inc Warrantsの株は配当を出しますか？
Nuvation Bio Inc Warrantsの現在の価格は0.1690です。配当方針は会社によりますが、投資家は87.36%やUSDにも注目します。NUVB-WTの動きはライブチャートで確認できます。
NUVB-WT株を買う方法は？
Nuvation Bio Inc Warrantsの株は現在0.1690で購入可能です。注文は通常0.1690または0.1720付近で行われ、7や-9.58%が市場の動きを示します。NUVB-WTの最新情報はライブチャートで確認できます。
NUVB-WT株に投資する方法は？
Nuvation Bio Inc Warrantsへの投資では、年間の値幅0.0688 - 0.3919と現在の0.1690を考慮します。注文は多くの場合0.1690や0.1720で行われる前に、-9.91%や-14.56%と比較されます。NUVB-WTの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Nuvation Bio Inc.の株の最高値は？
Nuvation Bio Inc.の過去1年の最高値は0.3919でした。0.0688 - 0.3919内で株価は大きく変動し、0.1788と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Nuvation Bio Inc Warrantsのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Nuvation Bio Inc.の株の最低値は？
Nuvation Bio Inc.(NUVB-WT)の年間最安値は0.0688でした。現在の0.1690や0.0688 - 0.3919と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。NUVB-WTの動きはライブチャートで確認できます。
NUVB-WTの株式分割はいつ行われましたか？
Nuvation Bio Inc Warrantsは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、0.1788、87.36%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 0.1788
- 始値
- 0.1869
- 買値
- 0.1690
- 買値
- 0.1720
- 安値
- 0.1690
- 高値
- 0.1920
- 出来高
- 7
- 1日の変化
- -5.48%
- 1ヶ月の変化
- -9.91%
- 6ヶ月の変化
- -14.56%
- 1年の変化
- 87.36%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 4.0%
- 期待
- 2.0%
- 前
- -0.3%
- 実際
-
- 期待
- 前