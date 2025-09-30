- Aperçu
NUVB-WT: Nuvation Bio Inc Warrants
Le taux de change de NUVB-WT a changé de -5.48% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.1690 et à un maximum de 0.1920.
Suivez la dynamique Nuvation Bio Inc Warrants. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action NUVB-WT aujourd'hui ?
L'action Nuvation Bio Inc Warrants est cotée à 0.1690 aujourd'hui. Elle se négocie dans -5.48%, a clôturé hier à 0.1788 et son volume d'échange a atteint 7. Le graphique en temps réel du cours de NUVB-WT présente ces mises à jour.
L'action Nuvation Bio Inc Warrants verse-t-elle des dividendes ?
Nuvation Bio Inc Warrants est actuellement valorisé à 0.1690. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 87.36% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de NUVB-WT.
Comment acheter des actions NUVB-WT ?
Vous pouvez acheter des actions Nuvation Bio Inc Warrants au cours actuel de 0.1690. Les ordres sont généralement placés à proximité de 0.1690 ou de 0.1720, le 7 et le -9.58% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de NUVB-WT sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action NUVB-WT ?
Investir dans Nuvation Bio Inc Warrants implique de prendre en compte la fourchette annuelle 0.0688 - 0.3919 et le prix actuel 0.1690. Beaucoup comparent -9.91% et -14.56% avant de passer des ordres à 0.1690 ou 0.1720. Consultez le graphique du cours de NUVB-WT en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Nuvation Bio Inc. ?
Le cours le plus élevé de Nuvation Bio Inc. l'année dernière était 0.3919. Au cours de 0.0688 - 0.3919, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 0.1788 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Nuvation Bio Inc Warrants sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Nuvation Bio Inc. ?
Le cours le plus bas de Nuvation Bio Inc. (NUVB-WT) sur l'année a été 0.0688. Sa comparaison avec 0.1690 et 0.0688 - 0.3919 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de NUVB-WT sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action NUVB-WT a-t-elle été divisée ?
Nuvation Bio Inc Warrants a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 0.1788 et 87.36% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 0.1788
- Ouverture
- 0.1869
- Bid
- 0.1690
- Ask
- 0.1720
- Plus Bas
- 0.1690
- Plus Haut
- 0.1920
- Volume
- 7
- Changement quotidien
- -5.48%
- Changement Mensuel
- -9.91%
- Changement à 6 Mois
- -14.56%
- Changement Annuel
- 87.36%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4