NUVB-WT: Nuvation Bio Inc Warrants

0.1690 USD 0.0098 (5.48%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio NUVB-WT ha avuto una variazione del -5.48% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.1690 e ad un massimo di 0.1920.

Segui le dinamiche di Nuvation Bio Inc Warrants. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni NUVB-WT oggi?

Oggi le azioni Nuvation Bio Inc Warrants sono prezzate a 0.1690. Viene scambiato all'interno di -5.48%, la chiusura di ieri è stata 0.1788 e il volume degli scambi ha raggiunto 7. Il grafico dei prezzi in tempo reale di NUVB-WT mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Nuvation Bio Inc Warrants pagano dividendi?

Nuvation Bio Inc Warrants è attualmente valutato a 0.1690. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 87.36% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di NUVB-WT.

Come acquistare azioni NUVB-WT?

Puoi acquistare azioni Nuvation Bio Inc Warrants al prezzo attuale di 0.1690. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 0.1690 o 0.1720, mentre 7 e -9.58% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di NUVB-WT sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni NUVB-WT?

Investire in Nuvation Bio Inc Warrants implica considerare l'intervallo annuale 0.0688 - 0.3919 e il prezzo attuale 0.1690. Molti confrontano -9.91% e -14.56% prima di effettuare ordini su 0.1690 o 0.1720. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di NUVB-WT con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Nuvation Bio Inc.?

Il prezzo massimo di Nuvation Bio Inc. nell'ultimo anno è stato 0.3919. All'interno di 0.0688 - 0.3919, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 0.1788 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Nuvation Bio Inc Warrants utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Nuvation Bio Inc.?

Il prezzo più basso di Nuvation Bio Inc. (NUVB-WT) nel corso dell'anno è stato 0.0688. Confrontandolo con gli attuali 0.1690 e 0.0688 - 0.3919 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda NUVB-WT muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di NUVB-WT?

Nuvation Bio Inc Warrants ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 0.1788 e 87.36%.

Intervallo Giornaliero
0.1690 0.1920
Intervallo Annuale
0.0688 0.3919
Chiusura Precedente
0.1788
Apertura
0.1869
Bid
0.1690
Ask
0.1720
Minimo
0.1690
Massimo
0.1920
Volume
7
Variazione giornaliera
-5.48%
Variazione Mensile
-9.91%
Variazione Semestrale
-14.56%
Variazione Annuale
87.36%
