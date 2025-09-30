- Visão do mercado
NRGU: MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN
A taxa do NRGU para hoje mudou para -6.99%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 20.94 e o mais alto foi 22.29.
Veja a dinâmica do par de moedas MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de NRGU hoje?
Hoje MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) está avaliado em 21.16. O instrumento é negociado dentro de -6.99%, o fechamento de ontem foi 22.75, e o volume de negociação atingiu 180. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de NRGU em tempo real.
As ações de MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN pagam dividendos?
Atualmente MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN está avaliado em 21.16. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -16.16% e USD. Monitore os movimentos de NRGU no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de NRGU?
Você pode comprar ações de MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) pelo preço atual 21.16. Ordens geralmente são executadas perto de 21.16 ou 21.46, enquanto 180 e -4.81% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de NRGU no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de NRGU?
Investir em MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN envolve considerar a faixa anual 10.28 - 26.12 e o preço atual 21.16. Muitos comparam 0.38% e -13.63% antes de enviar ordens em 21.16 ou 21.46. Estude as mudanças diárias de preço de NRGU no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações BANK OF MONTREAL?
O maior preço de BANK OF MONTREAL (NRGU) no último ano foi 26.12. As ações oscilaram bastante dentro de 10.28 - 26.12, e a comparação com 22.75 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações BANK OF MONTREAL?
O menor preço de BANK OF MONTREAL (NRGU) no ano foi 10.28. A comparação com o preço atual 21.16 e 10.28 - 26.12 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de NRGU em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de NRGU?
No passado MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 22.75 e -16.16% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 22.75
- Open
- 22.23
- Bid
- 21.16
- Ask
- 21.46
- Low
- 20.94
- High
- 22.29
- Volume
- 180
- Mudança diária
- -6.99%
- Mudança mensal
- 0.38%
- Mudança de 6 meses
- -13.63%
- Mudança anual
- -16.16%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4