NRGU: MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN
El tipo de cambio de NRGU de hoy ha cambiado un -6.99%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 20.94, mientras que el máximo ha alcanzado 22.29.
Siga la dinámica de la pareja de divisas MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de NRGU hoy?
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) se evalúa hoy en 21.16. El instrumento se negocia dentro de -6.99%; el cierre de ayer ha sido 22.75 y el volumen comercial ha alcanzado 180. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios NRGU en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN?
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN se evalúa actualmente en 21.16. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -16.16% y USD. Monitoree los movimientos de NRGU en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de NRGU?
Puede comprar acciones de MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) al precio actual de 21.16. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 21.16 o 21.46, mientras que 180 y -4.81% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de NRGU en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de NRGU?
Invertir en MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN implica tener en cuenta el rango anual 10.28 - 26.12 y el precio actual 21.16. Muchos comparan 0.38% y -13.63% antes de colocar órdenes en 21.16 o 21.46. Estudie los cambios diarios de precios de NRGU en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de BANK OF MONTREAL?
El precio más alto de BANK OF MONTREAL (NRGU) en el último año ha sido 26.12. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 10.28 - 26.12, una comparación con 22.75 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de BANK OF MONTREAL?
El precio más bajo de BANK OF MONTREAL (NRGU) para el año ha sido 10.28. La comparación con los actuales 21.16 y 10.28 - 26.12 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de NRGU en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de NRGU?
En el pasado, MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 22.75 y -16.16% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 22.75
- Open
- 22.23
- Bid
- 21.16
- Ask
- 21.46
- Low
- 20.94
- High
- 22.29
- Volumen
- 180
- Cambio diario
- -6.99%
- Cambio mensual
- 0.38%
- Cambio a 6 meses
- -13.63%
- Cambio anual
- -16.16%
