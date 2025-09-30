- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
NRGU: MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN
Le taux de change de NRGU a changé de -6.99% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 20.94 et à un maximum de 22.29.
Suivez la dynamique MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action NRGU aujourd'hui ?
L'action MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN est cotée à 21.16 aujourd'hui. Elle se négocie dans -6.99%, a clôturé hier à 22.75 et son volume d'échange a atteint 180. Le graphique en temps réel du cours de NRGU présente ces mises à jour.
L'action MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN verse-t-elle des dividendes ?
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN est actuellement valorisé à 21.16. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -16.16% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de NRGU.
Comment acheter des actions NRGU ?
Vous pouvez acheter des actions MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN au cours actuel de 21.16. Les ordres sont généralement placés à proximité de 21.16 ou de 21.46, le 180 et le -4.81% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de NRGU sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action NRGU ?
Investir dans MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN implique de prendre en compte la fourchette annuelle 10.28 - 26.12 et le prix actuel 21.16. Beaucoup comparent 0.38% et -13.63% avant de passer des ordres à 21.16 ou 21.46. Consultez le graphique du cours de NRGU en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action BANK OF MONTREAL ?
Le cours le plus élevé de BANK OF MONTREAL l'année dernière était 26.12. Au cours de 10.28 - 26.12, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 22.75 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action BANK OF MONTREAL ?
Le cours le plus bas de BANK OF MONTREAL (NRGU) sur l'année a été 10.28. Sa comparaison avec 21.16 et 10.28 - 26.12 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de NRGU sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action NRGU a-t-elle été divisée ?
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 22.75 et -16.16% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 22.75
- Ouverture
- 22.23
- Bid
- 21.16
- Ask
- 21.46
- Plus Bas
- 20.94
- Plus Haut
- 22.29
- Volume
- 180
- Changement quotidien
- -6.99%
- Changement Mensuel
- 0.38%
- Changement à 6 Mois
- -13.63%
- Changement Annuel
- -16.16%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4