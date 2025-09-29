NRGU: MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN
今日NRGU汇率已更改-6.99%。当日，交易品种以低点20.94和高点22.29进行交易。
关注MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
NRGU股票今天的价格是多少？
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN股票今天的定价为21.16。它在-6.99%范围内交易，昨天的收盘价为22.75，交易量达到180。NRGU的实时价格图表显示了这些更新。
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN股票是否支付股息？
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN目前的价值为21.16。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-16.16%和USD。实时查看图表以跟踪NRGU走势。
如何购买NRGU股票？
您可以以21.16的当前价格购买MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN股票。订单通常设置在21.16或21.46附近，而180和-4.81%显示市场活动。立即关注NRGU的实时图表更新。
如何投资NRGU股票？
投资MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN需要考虑年度范围10.28 - 26.12和当前价格21.16。许多人在以21.16或21.46下订单之前，会比较0.38%和。实时查看NRGU价格图表，了解每日变化。
BANK OF MONTREAL股票的最高价格是多少？
在过去一年中，BANK OF MONTREAL的最高价格是26.12。在10.28 - 26.12内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN的绩效。
BANK OF MONTREAL股票的最低价格是多少？
BANK OF MONTREAL（NRGU）的最低价格为10.28。将其与当前的21.16和10.28 - 26.12进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NRGU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
NRGU股票是什么时候拆分的？
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、22.75和-16.16%中可见。
- 前一天收盘价
- 22.75
- 开盘价
- 22.23
- 卖价
- 21.16
- 买价
- 21.46
- 最低价
- 20.94
- 最高价
- 22.29
- 交易量
- 180
- 日变化
- -6.99%
- 月变化
- 0.38%
- 6个月变化
- -13.63%
- 年变化
- -16.16%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 4.0%
- 预测值
- 2.0%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值