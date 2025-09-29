报价部分
货币 / NRGU
回到股票

NRGU: MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN

21.16 USD 1.59 (6.99%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日NRGU汇率已更改-6.99%。当日，交易品种以低点20.94和高点22.29进行交易。

关注MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

NRGU股票今天的价格是多少？

MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN股票今天的定价为21.16。它在-6.99%范围内交易，昨天的收盘价为22.75，交易量达到180。NRGU的实时价格图表显示了这些更新。

MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN股票是否支付股息？

MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN目前的价值为21.16。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-16.16%和USD。实时查看图表以跟踪NRGU走势。

如何购买NRGU股票？

您可以以21.16的当前价格购买MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN股票。订单通常设置在21.16或21.46附近，而180和-4.81%显示市场活动。立即关注NRGU的实时图表更新。

如何投资NRGU股票？

投资MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN需要考虑年度范围10.28 - 26.12和当前价格21.16。许多人在以21.16或21.46下订单之前，会比较0.38%和。实时查看NRGU价格图表，了解每日变化。

BANK OF MONTREAL股票的最高价格是多少？

在过去一年中，BANK OF MONTREAL的最高价格是26.12。在10.28 - 26.12内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN的绩效。

BANK OF MONTREAL股票的最低价格是多少？

BANK OF MONTREAL（NRGU）的最低价格为10.28。将其与当前的21.16和10.28 - 26.12进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NRGU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

NRGU股票是什么时候拆分的？

MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、22.75和-16.16%中可见。

日范围
20.94 22.29
年范围
10.28 26.12
前一天收盘价
22.75
开盘价
22.23
卖价
21.16
买价
21.46
最低价
20.94
最高价
22.29
交易量
180
日变化
-6.99%
月变化
0.38%
6个月变化
-13.63%
年变化
-16.16%
29 九月, 星期一
11:30
USD
美联储理事Waller讲话
实际值
预测值
前值
14:00
USD
成屋销售指数月率 m/m
实际值
4.0%
预测值
2.0%
前值
-0.3%
17:30
USD
FOMC成员Williams讲话
实际值
预测值
前值