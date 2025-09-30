- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
NRGU: MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN
Il tasso di cambio NRGU ha avuto una variazione del -6.99% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 20.94 e ad un massimo di 22.29.
Segui le dinamiche di MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni NRGU oggi?
Oggi le azioni MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN sono prezzate a 21.16. Viene scambiato all'interno di -6.99%, la chiusura di ieri è stata 22.75 e il volume degli scambi ha raggiunto 180. Il grafico dei prezzi in tempo reale di NRGU mostra questi aggiornamenti.
Le azioni MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN pagano dividendi?
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN è attualmente valutato a 21.16. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -16.16% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di NRGU.
Come acquistare azioni NRGU?
Puoi acquistare azioni MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN al prezzo attuale di 21.16. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 21.16 o 21.46, mentre 180 e -4.81% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di NRGU sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni NRGU?
Investire in MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN implica considerare l'intervallo annuale 10.28 - 26.12 e il prezzo attuale 21.16. Molti confrontano 0.38% e -13.63% prima di effettuare ordini su 21.16 o 21.46. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di NRGU con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni BANK OF MONTREAL?
Il prezzo massimo di BANK OF MONTREAL nell'ultimo anno è stato 26.12. All'interno di 10.28 - 26.12, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 22.75 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni BANK OF MONTREAL?
Il prezzo più basso di BANK OF MONTREAL (NRGU) nel corso dell'anno è stato 10.28. Confrontandolo con gli attuali 21.16 e 10.28 - 26.12 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda NRGU muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di NRGU?
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 22.75 e -16.16%.
- Chiusura Precedente
- 22.75
- Apertura
- 22.23
- Bid
- 21.16
- Ask
- 21.46
- Minimo
- 20.94
- Massimo
- 22.29
- Volume
- 180
- Variazione giornaliera
- -6.99%
- Variazione Mensile
- 0.38%
- Variazione Semestrale
- -13.63%
- Variazione Annuale
- -16.16%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4